C’è un nuovo uomo da battere in questa WSBK 2021, Toprak Razgatlioglu piega Rea in Gara-1 a Magny Cours e diventa capoclassifica. Terza posizione per Locatelli, grande recupero su Lowes che cade quasi a fine gara. Debacle per Redding, caduto e terminato in dodicesima piazza.

LE ROI C’EST MOI

Un Toprak Razgatlioglu sicuramente da mondiale, quello visto in Gara-1 del WSBK 2021 a Magny Cours. I turco di casa Yamaha ha letteralmente piegato Jonathan Rea, che a metà gara ha dovuto alzare bandiera bianca nei confronti del nuovo capoclassifica. Toprak ha girato regolarmente sul nuovo record in gara, 36 e 9, senza soffrire cali di gomma e staccando di più di un secondo Jonathan Rea. Inutili i tentativi del pluri-campione del mondo di categoria di inseguirlo, alla fine Jonathan si è dovuto accontentare della seconda posizione per non perdere troppi punti.

LOCATELLI VS LOWES

Per tutta la gara Andrea Locatelli ha avuto il suo bel da fare nel cercare di sorpassare Michael Rinaldi, che sembra rinato dopo la conferma in Ducati per il 2022. ll tempo di trovare il varco sul ducatista ed il “Loca” si è lanciato al recupero su Alex Lowes, che butta via un podio scivolando a tre giri dal termine. Quinto posto per Van Der Mark con BMW, sesto per Alvaro Bautista con la Honda che beffa sia Chaz Davies che Axel Bassani, entrambi su Ducati.

TROPPO TARDI

Termina invece, anche se non matematicamente, la lotta per il mondiale per quanto riguarda Scott Redding. La punta di diamante di Borgo Panigale ha avuto sin dall’inizio della corsa problemi nel fermare la sua Panigale V4R, perdendo le sfide in staccata sia con Tom Sykes che con gli stessi compagni di marca. Dopo una lotta serrata contro il pilota BMW, Redding ha perso l’anteriore all’Adelaide andando a chiudere poi in dodicesima piazza, troppo lontano dalla zona dei punti necessaria per proseguire la campagna per il titolo. Appuntamento domani alle ore 11 italiane per la Superpole Race.

WSBK 2021 MAGNY COURS GARA-1, RISULTATI FINALI

1 RAZGATLIOGLU Toprak LEAD 2 REA Jonathan 4.467 3 LOCATELLI Andrea 10.285 4 RINALDI Michael Ruben 13.283 5 VAN DER MARK Michael 15.535 6 BAUTISTA Alvaro 17.824 7 DAVIES Chaz 20.067 8 BASSANI Axel 20.127 9 SYKES Tom 20.150 10 HASLAM Leon 23.763 11 GERLOFF Garrett 23.977 12 REDDING Scott 38.551 13 PONSSON Christophe 44.742 14 RABAT Tito 45.494 15 VINALES Isaac 45.612 16 FOLGER Jonas 55.985 17 NOZANE Kohta 59.560 18 CRESSON Loris 59.642 OT LOWES Alex OT MERCADO Leandro

