A un giorno dall’inizio delle due giornate di test ufficiali WSBK a Barcellona, è stata presentata la ZX-10R del Kawasaki Racing Team WorldSBK. A salire in sella alla “Ninja” in questo campionato 2021 saranno Jonathan Rea, il Campione del mondo in carica e consolidata conoscenza del team, e Alex Lowes, Campione BSB.

Come di consueto di questi tempi, la presentazione si è svolta online tramite i canali social del Team. È stato proiettato un video in cui i due piloti ci hanno portato dietro le quinte della sede centrale KRT WordSBK e ci hanno presentato le persone che con passione vi lavorano. Inoltre, è stata svelata la livrea della nuova ZX-10R, che si ispira a piene mani agli anni Novanta.

I piloti

Jonathan Rea non ha certo bisogno di presentazioni: il pilota nordirlandese vanta un palmares di 6 titoli da Campione del mondo. In particolare, è stato l’unico della storia della WSBK ad aver vinto per 6 volte consecutive il titolo mondiale (nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). Questo non è l’unico record che detiene. Infatti, se nel paddock l’uomo da battere è lui, è proprio perché detiene anche il record di vittorie (ben 99, di cui 84 con Kawasaki). Rea è nel team ufficiale Kawaski dal 2015 e questo sarà il loro settimo anno insieme. Che questo 2021 sia l’occasione per il settimo titolo consecutivo?

Alex Lowes vanta una lunga carriera iniziata nel 2008 nell’europeo Superstok600, continuata poi l’anno successivo nell’europeo Superstok 1000. Dal 2010 al 2013 milita nel BSB e proprio nel 2013 vince il titolo con Honda. Ha conquistato il primo posto anche nel 2016, 2017 e 2018 nella 8 ore di Suzuka.

Nel 2014 sbarca nel campionato mondiale Superbike, in cui gareggia fino ad oggi. Nel 2020 entra nel Team ufficiale Kawasaki vincendo all’esordio in Australia e concludendo il campionato sesto.

Il Team

Ben 7 titoli mondiali sono entrati nei box del Kawasaki Racing Team WorldSBK, prima con Tom Sykes nel 2013 e poi con Jonathan Rea nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Inoltre, grazie al sodalizio team-piloti, Kawasaki ha vinto il titolo Costruttori WSBK nelle scorse sei stagioni.

Il team vede l’impegno condiviso di Kawasaki, che dal Giappone si occupa della parte ingegneristica e dello sviluppo, e del partner Provec che si occupa della gestione e della logistica.

Chiara Toffolo

