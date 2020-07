Torna in scena la Superbike con il weekend del Gran Premio Pirelli di Spagna. Nel caldo torrido di Jerez de la Frontera a segnare il miglior crono è Loriz Baz, in vetta con il tempo di 1’40.249. A seguire Jonathan Rea e Scott Redding.

Oggi i piloti dei team sono scesi in pista per le prove libere del venerdì in vista della Superpole e Gara 1 di domani. Tutti come di consueto hanno girato durante due sessioni di prove libere, la prima iniziata questa mattina alle 10:25 e la seconda nel primo pomeriggio alle 14:55. Tuttavia, il caldo torrido è stato ancora protagonista sul circuito di Jerez de la Frontera dopo i due weekend che hanno visto i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3 e sarà ugualmente presente per tutto il fine settimana di Superbike.

FP1

Nella mattinata odierna, sulla pista di Jerez, si sono posizionati ben dieci piloti in mezzo secondo. A segnare il miglior riscontro è stato Loris Baz con un crono di 1’40.249, tempo che alla fine della giornata ha permesso al pilota del team Ten Kate Racing Yamaha di aggiudicarsi il primo posto delle sessioni combinate. Stesso risultato per Jonathan Rea, campione del mondo in carica, che con un giro di pista in 1’40.311 ha segnato il secondo miglior tempo di giornata. A migliorare il proprio tempo è stato Michael Ruben Rinaldi, che nella seconda sessione di prove libere nel primo pomeriggio si è posizionato terzo con 1’40.325.

FP2

Un venerdì partito in salita per l’attuale leader del mondiale Superbike Alex Lowes. Il pilota del team Kawasaki Racing Team WorldSBK ha segnato il suo miglior tempo di giornata, 1’40.606, nelle FP1 senza riuscire più a migliorarsi e mantenendo un ritmo molto lento durante tutta la seconda sessione di prove. Quarto tempo per Alvaro Bautista, seguito da Scott Redding. Quattordicesimo tempo per Marco Melandri, al proprio ritorno in pista con Barni Racing.

BAZ – Ten Kate Racing Yamaha – 1’40.249 REA -Kawasaki Racing Team WorldSBK – 1’40.311 RINALDI – Team GOELEVEN Ducati – 1’40.325 BAUTISTA – Team HRC – 1’40.392 REDDING – ARUBA.IT Racing Ducati – 1’40.442 DAVIES – ARUBA.IT Racing Ducati – 1’40.472 RAZGATLIOGLU – PATA YAMAHA WorldSBK Official Team – 1’40.507 VAN DER MARK – PATA YAMAHA WorldSBK Official Team- 1’40.565 HASLAM – Team HRC – 1’40.603 LOWES – Kawasaki Racing Team WorldSBK – 1’40.606 GERLOFF – GRT Yamaha WorldSBK Junior Team – 1’40.733 CARICASULO – GRT Yamaha WorldSBK Junior Team – 1’40.971 SYKES – BMW Motorrad WorldSBK Team – 1’41.134 MELANDRI – Barni Racing Team – 1’41.142 LAVERTY – BMW Motorrad WorldSBK Team – 1’41.201 SCHEIB – ORELAC Racing VERDNATURA – 1’41.230 MERCADO – Motocorsa Racing – 1’41.296 FORES – Kawasaki Puccetti Racing – 1’41.704 CORTESE – OUTDO Kawasaki TPR – 1’42.021 PONSSON – Nuova M2 Racing – 1’42.026 TAKAHASHI – MIE Racing Althea HONDA Team – 1’42.583 GABELLINI – MIE Racing Althea HONDA Team- 1’42.951 BARRIER – Brixx Performance – 1’43.437

Nicole Facelli