Provec Kawasaki rider, Ana Carrasco, has suffered a crash in testing this morning. Ana has fractures of the D4 and D6 vertebrae and is conscious and receiving expert treatment in hospital. She is suffering some pain in the region of her back but moving all her limbs and has feeling throughout her body. She is in Hospital Sao Francisco de Xavier, Lisboa. Doctors will ultimately decide on a course of action for the most satisfactory and swift recovery. More news will available after 19:00 CET. – La piloto del Provec Kawasaki, Ana Carrasco, ha sufrido un accidente esta mañana durante un test. Ana tiene fracturas en las vértebras D4 y D6 y está consciente y recibiendo tratamiento experto en el hospital. Sufre dolor en la zona de la espalda pero mueve todas sus extremidades y tiene sensibilidad en todo el cuerpo. Ana está en el Hospital Sao Francisco de Xavier de Lisboa. Los médicos decidirán en última instancia el curso de acción para una satisfactoria y rápida recuperación.