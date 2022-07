WSBK | Donington, FP1: Razgatlioglu al top, Rea secondo davanti a Rinaldi

A Donington va in archivio il primo turno di libere della WSBK, classe che vede al comando il campione in carica Toprak Razgatlioglu. Il turco precede Jonathan Rea ed un ottimo Michael Ruben Rinaldi, capace di battere Alex Lowes e Alvaro Bautista, quinto.

RAZGATLIOGLU E REA GLI UNICI SOTTO IL MINUTO E VENTOTTO SECONDI

Esaurito il tempo a disposizione nella sessione inaugurale a Donington è Toprak Razgatlioglu a comandare nella classifica grazie al tempo di 1:27.805, riferimento cronometrico che pone il turco appena davanti al sei volte iridato Jonathan Rea. I due sono stati gli unici a scendere sotto il muro del minuto e ventotto secondi nei quarantacinque minuti di sessione, sebbene Michael Ruben Rinaldi e Alex Lowes – al terzo e quarto posto – non siano così distanti. Restando su Razgatlioglu segnaliamo il lungo all’ultima curva, zona in cui il portacolori Yamaha ha posticipato nettamente la staccata finendo poi sull’erba.

BAUTISTA QUINTO, BENE REDDING E BASSANI

La quinta posizione è occupata dal leader del WSBK Alvaro Bautista, seguito a tre decimi dalla BMW M1000RR di Scott Redding e dalla Ducati Motocorsa di Axel Bassani, il migliore tra i piloti che partecipano con le squadre indipendenti. La prima Honda, quella di Iker Lecuona, accumula un secondo di ritardo ed occupa l’ottava posizione con in scia la BMW Bonovo di Loris Baz, a soli cinquanta millesimi dall’alfiere HRC. Non male il turno di Phillipp Oettl, capace di approcciare decisamente bene la pista di Donington in sella alla Panigale GoEleven.

Lucas Mahias e Leon Haslam occupano l’undicesima e dodicesima posizione di fronte al leggendario Peter Hickman, questo weekend in pista nel ruolo di wild card con la struttura FHO Racing BMW. Dopodiché in classifica compare la coppia Yamaha formata da Garrett Gerloff (GRT) e Andrea Locatelli, quest’ultimo caduto a circa dieci minuti dall’inizio del turno. Ancora BMW in sedicesima posizione, casella occupata dall’ucraino – specialista dell’endurance – Illia Mykhalchyk, l’ultimo pilota a girare in un minuto e ventinove secondi. Il distacco dalla vetta, infatti, lievita da Tarran Mackenzie in poi con il campione BSB 2021 che ha la meglio su Eugene Laverty e Xavi Vierge, ancora in fase di recupero. Da segnalare il problema meccanico occorso sulla Honda MIE Racing di Leandro “Tati” Mercado, rimasto a piedi a mezz’ora dalla fine.

WSBK 2022 | DONINGTON | RISULTATI UFFICIALI FP1

Matteo Pittaccio

