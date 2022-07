Arrivano delle buone notizie per quanto riguarda il sei volte campione del mondo MotoGP Marc Márquez. L’asso di Honda, operatosi nuovamente al braccio destro dopo la gara al Mugello, potrà finalmente cominciare la fisioterapia e l’allenamento cardio. La visita di controllo a sei settimane dall’intervento negli Stati Uniti ha soddisfatto i medici.

LE PAROLE DEI MEDICI

La decisione presa dalla stella MotoGP Marc Márquez di operarsi per la quarta volta non è stata affatto facile. Il classe 1993 soffriva ancora molto sul braccio destro e non riusciva a guidare come voleva. L’intervento svolto alla Mayo Clinic dal dottor Sánchez Sotelo è stato molto complicato, ma ha avuto successo. La rotazione di 30° dell’omero finora ha funzionato, ma c’è ancora molta strada da fare per rivederlo in pista.

Nel comunicato ufficiale di HRC è proprio il dottor Sánchez Sotelo a prendere la parola riguardo le condizioni del suo assistito. “Nel check-up svolto sei settimane dopo l’intervento, le buone condizioni cliniche e radiologiche dell’omero permettono di proseguire nel programma di rafforzamento e mobilità del braccio destro. Il paziente verrà rivalutato nel giro di sei settimane.”

MARC MÁRQUEZ: “UN PASSO IMPORTANTE”

Ovviamente, anche Marc Márquez si dichiara soddisfatto dei passi avanti fatti riguardo la propria condizione fisica. “Questo è un passo importante nel mio processo di recupero. In questo secondo check-up i dottori hanno constatato che l’osso si sta calcificando correttamente. Grazie a questo posso cominciare a fare della fisioterapia al braccio destro e dell’allenamento cardio. Non vedo l’ora di recuperare la mobilità nel braccio destro: ci tengo a ringraziare tutti i dottori che mi stanno seguendo.”

COSA SIGNIFICA PER LA MOTOGP?

Indubbiamente questo è solo l’inizio per Marc Márquez. Il #93 ha ancora molta strada da fare per poter solo pensare di tornare in sella ad una moto. Ciononostante, il fatto che il recupero stia procedendo secondo i piani rende felici tutti gli appassionati di moto. Onestamente, un ritorno nel 2022 sembra ancora fuori discussione, sperando che il pilota possa rientrare al massimo della forma ad inizio 2023.

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | FINE DELLA CORSA NEL 2022 PER SUZUKI, FUORI ANCHE DA EWC