Si parla sempre di Jonathan Rea, ma è lui l’uomo da battere nella tappa dell’Estoril anche nel 2021 del WSBK, prima che inizi a fuggire. Le Kawasaki ad Aragon hanno fatto il bello ma non il cattivo tempo, con la sorpresa Redding e Ducati a cogliere l’occasione delle slick. In Portogallo ci sarà più battaglia?

NESSUNA SOSTA

All’Estoril per questo 2021 la situazione non cambia, è sempre Jonathan Rea a comandare la WSBK. Le Kawasaki hanno fatto entrambe una grande differenza nonostante l’incredibile limitazione dei giri motore ottenuta il giovedì. Anche Alex Lowes si è dimostrato difficile da battere per gli avversari, e l’unico ad infilarsi di diritto in quella lotta è stato Scott Redding che però si è giocato il jolly “gomme slick su pista umida”. Non è però prevista pioggia sul circuito portoghese per questo weekend, quindi per battere le verdone di Akashi ci vorrà qualcosa in più.

LA SUPERSPORT HA UN NUOVO LEADER?

Anche la classe di mezzo ci ha regalato un nome, questa volta più inatteso rispetto a Rea. Steven Odendaal ha concluso con due vittorie la tappa spagnola del WSSP, ed ora deve confermare il risultato in Portogallo. È previsto però il rientro di Niki Tuuli, che insieme a Jules Cluzel stava comandando la prima gara del campionato salvo poi tamponare il francese. Ci sarà quindi una MV Agusta a cercare di rompere le uova nel paniere di Odendaal, e sicuramente anche Cluzel non vorrà perdere ulteriori punti visto lo zero di gara1 di Aragon. Ad aggiungersi a questi tre attendiamo il nostro Raffaele De Rosa, in grande spolvero in gara2, e Dominique Aegerter, attualmente secondo in campionato ma ancora impegnato a prendere le misure della sua moto.

SBK 2021 ESTORIL, ORARI IN TV

SKY

Venerdì 28 maggio

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 29 maggio

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superspole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 30 maggio

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

TV8

Sabato 29 maggio

Gara 1 SBK: 16:00

Domenica 30 maggio

Superpole Race: 16:00 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00

Alex Dibisceglia

