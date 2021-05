WSBK | Aragón, SuperPole: Rea piega Redding e Sykes nel giro secco

La prima SuperPole della stagione WSBK 2021 va nelle mani di Jonathan Rea, pronto a scattare davanti a tutti nella prima manche nel Motorland. Il britannico ottiene la 28° Pole Position in carriera esordendo al meglio in sella alla nuova Kawasaki ZX-10RR.

Rea ha firmato il miglior tempo in 1:48.458, battendo di circa tre decimi il precedente record registrato nella SuperPole dello scorso anno. Il portacolori Kawasaki ha battuto di 0.275″ il connazionale Scott Redding e di 0.382″ Tom Sykes, piegando la resistenza di Ducati e BMW nei saliscendi di Aragón.

In seconda fila partiranno Alex Lowes, Chaz Davies e Garrett Gerloff, decisamente più lontani nei quindici minuti dell’accorciata SuperPole 2021. Subito dietro si sono classificate le Honda CBR1000 RR-R di Leon Haslam ed Alvaro Bautista, rispettivamente al 7° e 8° posto. Alle spalle dello spagnolo scatterà Michael Ruben Rinaldi, quest’anno in sella alla Panigale V4 R di Aruba.it Racing. Rinaldi ha sofferto un distacco di circa 1″, ottenendo il 9° posto in griglia davanti a Toprak Razgatlioglu, una delle delusioni delle qualifiche dopo la cancellazione del tempo.

Le temperature più basse rispetto alle FP1 non sembrano aver aiutato le R1 in pista, tant’è che i distacchi sono lievitati già a partire da Gerloff prima e Razgatlioglu poi. Andrea Locatelli, all’esordio in WSBK, partirà 14° dietro a Rabat, Laverty e Mahias (anche lui rookie) mentre Kohta Nozane, debuttante con la R1 GRT, non è andato oltre il 16° posto.

L’unica caduta della sessione è stata quella di Axel Bassani, quest’anno impegnato in Superbike con la Ducati V4 R di Motocorsa Racing. Il pilota veneto ha chiuso la SuperPole nella ghiaia posta all’esterno di curva 2, in una scivolata avvenuta a cinque minuti dall’inizio della sessione.

WSBK 2021 | ARAGON | SUPERPOLE

Si entra in clima gara con la prima manche della WSBK al via oggi dalle ore 14:00, orario in cui si spegneranno i semafori per l’inizio ufficiale della stagione 2021 delle derivata dalla serie.

Matteo Pittaccio

