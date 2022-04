Jonathan Rea conquista il venerdì delle FP del WSBK 2022 ad Aragon con il best lap stampato già nel primo turno della mattina. Seguono a stretto giro la Ducati di Alvaro Bautista e le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Garrett Gerloff. Lontano Scott Redding in BMW

FP1: REA COMANDA

Le FP 1 della mattina hanno visto svariati problemi tecnici per molte moto, ma anche le stesse garanzie che ci si aspettavano. Rea ha comandato integralmente le prime FP del weekend della SBK di Aragon con un 1’49”301 che ha relegato Toprak Razgatlioglu a 3 decimi di distanza in seconda piazza. Lontano Michael Rinaldi, terzo in classifica sul 50 preciso che però accusa ben sette decimi di distacco da Rea. Hanno seguito Alex Lowes e Alvaro Bautista, tutti sul 50 basso, con Gerloff, Baz, Locatelli, Lecuona ed Oettl a chiudere la top10 della mattinata. Problemi per le moto di Mahias, Mercado, Syarhin e Cresson. Ottimo Tamburini, che ha iniziato in ritardo la sessione ma si è portato fino al 14 posto, grande difficoltà per Redding in 16 piazza dietro ad Axel bassani.

FP2: BAUTISTA RISPONDE

Le seconde FP del venerdì sono invece state appannaggio di Alvaro Bautista, che torna a vedere la prima posizione di una classifica del WSBK in questo 2022 grazie alla sua Ducati. Il suo 1’49”606 risulta il giro più veloce del pomeriggio ma non quello della giornata, ancora di proprietà di Rea nella mattinata. Rea che peraltro mantiene il secondo tempo nel pomeriggio a 2 centesimi dalla Panigale V4R dell’Aruba.it Racing, incalzato in terza e quarta posizione dalle Yamaha di Razgatlioglu e Gerloff. Quinto tempo per Lowes seguito da Rinaldi e da un solidissimo Roberto Tamburini, alla prima volta nel mondiale Superbike ad Aragon. Chiudono la top10 Andrea Locatelli, Illia Mykhalchyk e Loris Baz. Lontano Redding, ad un secondo e mezzo dalla sua vecchia moto.

PRONTI PER DOMANI

La top class del WSBK 2022 lascia le FP di Aragon con un’ultima sessione domani mattina alle 9, per poi entrare nel vivo della Superpole dalle 11:10 ora italiana. Gara1 sarà alle ore 14, mentre domenica le gare saranno alle 11:00 ed alle 14:00. Da non dimenticare ovviamente la MotoGP, che inizierà il suo programma alle 16 di oggi in Texas.

WSBK 2022 ARAGON, FP COMBINED TIMES

Alex Dibisceglia

