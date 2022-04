Nelle ultime due giornate di test del BSB a Silverstone prima dell’inizio della stagione 2022 è la Ducati di Tommy Bridewell a chiudere con il crono più basso. Problema per Tarran Mackenzie, che si è fratturato la caviglia sinistra e non sarà al via della prima tappa dell’anno.

BRIDEWELL, THE FASTEST

Se i primi test del British Superbike sono stati appannaggio di Jason O’Halloran, ed i secondi test previsti a Donington Park sono stati annullati per neve, la terza ed ultima sessione di prove ha stravolto le classifiche. Il BSB chiude il preseason 2022 con i test di Silverstone (versione National) e con un Tommy Bridewell in cima alla lista dei crono. L’unico pilota dell’Oxford Products Racing Ducati ha però alle calcagna la Kawasaki di Rory Skinner, che avvicina la Ninja dell’FS-3 Racing Kawasaki fino ad un solo decimo di distanza da Tommy.

CAMBI IN YAMAHA, MACKENZIE OUT

Cambiano anche le gerarchie in Yamaha, che in un circuito decisamente più corto rispetto ai test di Snetterton trova in terza e quarta piazza le R1M del Rich Energy OMG Racing. Questa volta è Kyle Ryde il più veloce, ma di soli 4 millesimi rispetto al compagno di squadra Bradley Ray che lo segue sulla lista dei tempi. Molto più lontano Jason O’Halloran, a mezzo secondo dal tempo di Bridewell, mentre totalmente out il campione in carica Tarran Mackenzie che ha rimediato nelle prove una frattura della caviglia sinistra. Per “Taz” niente round di apertura il 15 aprile proprio a Silverstone, e non sarà semplice neanche rientrare per il secondo round a fine aprile ad Oulton Park.

UNA SETTIMANA AL VIA

Resta poco tempo per i piloti per prepararsi al round di apertura proprio a Silverstone, e visto il quattordicesimo tempo di Josh Brookes ed il diciannovesimo tempo di Tom Sykes, i test del BSB 2022 non sembrano essere stati sufficienti per il team ufficiale Ducati. Molto più a posto la Honda di Glenn Irwin, quinta a due decimi dalla vetta, mentre Christian Iddon ancora fatica ad adattarsi alla GSX-R e si deve accontentare del settimo tempo a 3 decimi dal best lap della combinata. Ma tra 7 giorni il BSB 2022 aprirà le danze a Silverstone National, ed è solo li che si vedranno realmente gli equilibri in pista.

BSB 2022 TEST SILVERSTONE, COMBINED TIMES

1 Tommy BRIDEWELL 53.627 2 Rory SKINNER 0.103 3 Kyle RYDE 0.168 4 Bradley RAY 0.172 5 Glenn IRWIN 0.202 6 Dan LINFOOT 0.241 7 Christian IDDON 0.306 8 Leon HASLAM 0.407 9 Danny BUCHAN 0.435 10 Josh OWENS 0.465 11 Andrew IRWIN 0.523 12 Ryan VICKERS 0.567 13 Jason O’HALLORAN 0.596 14 Josh BROOKES 0.656 15 Peter HICKMAN 0.673 16 Ryo MIZUNO 0.780 17 Storm STACEY 0.781 18 Tarran MACKENZIE 0.791 19 Tom SYKES 0.802 20 Luke MOSSEY 0.808 21 Chrissy ROUSE 0.898 22 Takumi TAKAHASHI 0.909 23 Lee JACKSON 1.052 24 Tom NEAVE 1.194 25 Dan JONES 1.272 26 Bjorn ESTMENT 1.274 27 Leon JEACOCK 1.472 28 Dean HARRISON 1.727 29 Liam DELVES 1.987 30 Michael DUNLOP 3.019 31 Sam COX 3.999

Alex Dibisceglia

