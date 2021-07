Il WSBK sbarca nel Regno Unito per arrivare a Donington Park, dove Razgatlioglu dovrà trovare il modo di fermare Rea prima di una fuga per il titolo 2021. Le ottime prestazioni di Misano Adriatico fanno sperare in una battaglia molto accesa, con Scott Redding che cerca di regalare alla Ducati la sua terza vittoria stagionale.

SOLO WSBK

Ci sarà solo la top class del WSBK, in quel di Donington Park 2021, ma Razgatlioglu e Rea ci daranno sicuramente spettacolo anche per le classi mancanti. In quanto non più parte della UE, il Regno Unito è considerato come round extra europeo e le classi Supersport 600 e 300 non correranno questo genere di tappe. Resta invece la R3 Cup della bLUcRU Yamaha, che svolgerà regolarmente le sue gare nel weekend.

IL POST MISANO

Per Toprak sarà fondamentale mantenere lo slancio avuto a Misano Adriatico, dove insieme a Rinaldi si sono divisi le prime due posizioni di tutte e tre le gare a disposizione. Se Michael è lontano dalla vetta della classe, il turco si trova a soli venti punti da un Jonathan Rea che a San Marino ha sofferto e non poco. Resta ovviamente l’incognita Scott Redding, il quale non si è dimostrato particolarmente brillante nelle prime tappe di questa Superbike 2021, ma che nel round di casa può recuperare una parte dei 45 punti di svantaggio proprio dall’alfiere Kawasaki.

I GRANDI ASSENTI

Non si vede ancora luce in casa Honda o BMW. Attualmente tutte le posizioni disponibili a podio sono state occupate da Kawasaki, Ducati e Yamaha nelle prime nove gare svolte dalla SBK. L’arrivo di Leon Camier in Honda in qualità di team manager non sembra sbloccare ancora Alvaro Bautista, che non riesce ad avvicinarsi a sufficienza ai podisti. In BMW ci si aspettava di più da Michael VD Mark, che però non sembra trovarsi bene con la M1000RR visto il numero (e la forza) delle cadute viste sin da ora. A Donington Park potrebbe però cambiare qualcosa.

WSBK 2021 DONINGTON PARK, ORARI IN TV

SKY

Venerdì

Ore 10:00 – prove libere 1 SBK

Ore 16:00 – prove libere 2 SBK

Sabato

Ore 12:10 – Superspole SBK

Ore 15:00 – Gara 1 SBK

Domenica

Ore 12:00 – Superpole Race SBK

Ore 15:00 – Gara 2 SBK

TV8

Sabato

Ore 15:00 Gara 1 SBK

Domenica

Ore 14:00 Superpole Race SBK (differita)

Ore 15:00 Gara 2 SBK

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | UFFICIALE: SEPARAZIONE TRA YAMAHA E VINALES