Tutti i giochi sono ancora aperti per il mondiale WSBK 2021, ma Barcellona inizierà a dare verdetti più severi visto l’approcciarsi della fine della stagione. Questa è casa Kawasaki, ma la Yamaha nelle mani di VD Mark nel 2020 si è saputa difendere, quindi nulla è scontato. Cambia la curva numero 10, ora più veloce

A CASA LORO!

Questo dovrà trovarsi a gridare Toprak Razgatlioglu alla fine del round di Barcellona se vuole avere una chance per il titolo WSBK 2021. Qui può veramente piegare Rea, più a livello psicologico che a livello di punteggio in classifica. Il round della Catalogna è quello di casa per KRT, che ha la sede vicino al circuito, quindi la prestazione sul circuito di Barcellona diventa di fondamentale importanza.

CAMBIO DEL 10

Una prima incognita che si abbatterà su tutti i piloti è la curva 10, che perde quello stretto rampino (scomodo a detta di tutti) per assumere una forma più rotondeggiante. Questo dovrebbe privilegiare la velocità a centro curva, appannaggio di Jonathan Rea e della Kawasaki, di fatto togliendo la seconda staccata più violenta del circuito. Non ne sarà felice Razgatlioglu, che fa delle staccate impossibili il suo cavallo di battaglia, ma tutte le impressioni dei piloti su questo nuovo layout sono positive.

WSSP: NIENTE AEGERTER

Incredibile da dirsi, ma l’attuale capoclassifica della Supersport Dominique Aegerter non sarà al via del round di Barcellona. Il pilota è infatti impegnato in quel di Misano Adriatico nel paddock del Motomondiale con la MotoE. Per regolamento nessuno dei piloti può assentarsi da una delle poche tappe della categoria riservata alle moto elettriche, il che fa diventare Barcellona una chance per tanti piloti. In cima alla lista ovviamente c’è Steven Odendaal, che con 62 punti di svantaggio sullo svizzero deve assolutamente conquistare la vittoria. Oettl e Bernardi, nonostante non siano oramai in lotta per il titolo, proveranno sicuramente a rompere le uova nel panino del sudafricano.

WSBK 2021 BARCELLONA, ORARI IN TV

SKY SPORT ACTION

Venerdì 17 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 18 settembre

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 19 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 15:15

TV8

Sabato 18 settembre

Gara 1 SBK: 16:15 (differita)

Domenica 19 settembre

Superpole Race: 16:15 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00 (differita)

Alex Dibisceglia