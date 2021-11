WSBK 2021 | Indonesia: Razgatlioglu chiude il venerdì in testa, Rea subito dietro

L’ultimo fine settimana del WSBK 2021 inizia nel segno di Toprak Razgatlioglu, imprendibile nei primi due turni di libere a Mandalika. Il tracciato è stato ufficialmente inaugurato dalle derivate di serie nella nottata italiana, quando sono andate in scena le FP1. La prima parte della sessione è stata utile ai piloti per stabilire dei riferimenti capendo layout e traiettorie, dopodiché i tempi si sono velocizzati. In entrambe le sessioni, però, Razgatlioglu ha lasciato le briciole agli avversari, confermando la solita velocità nell’adattarsi a situazioni inedite.

La sessione di libere inaugurale ha visto il turco di casa Yamaha rifilare un secondo e mezzo ad Alex Lowes, primo inseguitore, mentre per trovare Jonathan Rea si deve raggiungere l’undicesima casella. Chiaramente il 6 volte iridato ha margine: il suo approccio è più tranquillo ma, come poi visto in FP2, la velocità arriva e la prestazione si fa molto più simile a quella di Razgatlioglu. A fine giornata, infatti, i due contendenti per il titolo sono divisi da circa due decimi ed occupano le prime due posizioni nella classifica combinata.

WSBK 2021 | INDONESIA | RISULTATI PROVE LIBERE 1-2

Le due prove libere di Mandalika hanno offerto ai protagonisti della WSBK temperature molto alte: l’aria si è attestata sui 35° mentre l’asfalto è passato dai 62 delle FP1 ai 52 delle FP2. In queste condizioni Toprak Razgatlioglu è salito in cattedra ma Jonathan Rea lo segue a breve distanza. L’alfiere Kawasaki è riuscito a sviluppare nettamente il proprio potenziale tra le due prove del venerdì, chiudendo tutto il gap che inizialmente lo separava dal leader della classifica piloti.

DUCATI VELOCE SOLO CON REDDING, BMW NON ECCEZIONALE

Alle spalle dei protagonisti di questo finale mondiale troviamo la Yamaha R1 GRT di Garrett Gerloff, classificatosi al 3° posto con mezzo decimo di scarto dalla Kawasaki di Rea. Leggermente più indietro c’è Alvaro Bautista, all’ultima gara con la CBR1000 RR-R HRC prima di tornare in Ducati Aruba. Lo spagnolo precede la Panigale V4R di Scott Redding, anche lui prossimo al cambio di casacca, decisamente il più veloce tra i piloti in pista con la moto di Borgo Panigale. Per trovare le altre Ducati, infatti, bisogna scendere in 10^ posizione con Axel Bassani e in 11^, dove figura la Panigale Factory guidata da Michael Ruben Rinaldi.

Tra Redding (5°) e Bassani (10°) si sono piazzati Leon Haslam, Alex Lowes, Andrea Locatelli e Michael van der Mark, ultimo della Top 10. Non un grande venerdì per BMW quindi, al 10° posto con l’olandese ed al 13° con Tom Sykes, impegnato in questo weekend nell’ultima gara in carriera nel mondiale SBK. La casa dell’elica deve dunque trovare in fretta il ritmo per non perdere terreno dalle moto avversarie.

Rimanendo in tema Regno Unito si avvicina l’epilogo anche per Chaz Davies, autore del 15° tempo al termine del venerdì indonesiano. Il gallese è ormai prossimo ad appendere il casco al chiodo, sebbene il momento non sia dei migliori in quanto a velocità e pura prestazione. Tuttavia, sembra che sia la Panigale a soffrire nel fresco layout di Mandalika: solo Redding è riuscito a trovare ritmo sin da subito mentre gli altri ducatisti, come visto, hanno faticato a trovare la quadra e mettere insieme il giro.

Sarà fondamentale il terzo turno di prove libere, in programma domani dalle 2:00 alle 2:30 italiane. Dopodiché si penserà alla SuperPole, prevista tra le 4:10 e le 4:25. La prima Gara si correrà invece in prima mattinata: spegnimento dei semafori di Gara 1 programmato per le ore 08:00.

Matteo Pittaccio

