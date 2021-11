WSBK 2021 | Indonesia, Gara 1 spostata a domani per maltempo, cancellata la SP Race

Non procede per il meglio il finale di stagione della WSBK a Mandalika, dove la forte pioggia ha costretto lo spostamento di Gara 1. La prima manche si sarebbe dovuta correre alle ore 08:00 italiane ma il meteo inclemente non ne ha consentito lo svolgimento. Troppa l’acqua presente in pista anche dopo l’ora extra di attesa concessa dalla Direzione Gara: l’organizzazione ha prima posticipato la decisione alle 09:00 per poi confermare l’annullamento odierno e la cancellazione della SuperPole Race, sostituita da Gara 1.

Il programma ufficiale è stato quindi modificato e la prima manche prenderà il posto della “gara di qualifica”, così come successo a Jerez. L’orario rimane invariato: Gara 1 si correrà alle ore 04:00 italiane e Gara 2 alle 08:00, ovviamente non considerando eventuali imprevisti da non sottovalutare visto il contesto. Le previsioni meteo non dovrebbero creare problemi ma anche oggi non era prevista una pioggia così battente. Per tale motivo le squadre, i piloti e gli organizzatori si dovranno preparare ad ogni evenienza.

Analizzando lo scenario attuale quella di Mandalika rischia di essere una scelta talmente azzardata e rischiosa da compromettere il finale di stagione più bello degli ultimi nove anni. A Mandalika la situazione è critica, tutto è allagato e mancano i giusti strumenti per amministrare difficoltà del genere. Certo, in ogni posto del mondo la pioggia sarebbe stata un rischio, ma considerando la preparazione (scarsa) dei commissari si è scelta la struttura probabilmente meno preparata per affrontare tali scenari.

Tutti noi appassionati, da tempo in attesa di un epilogo adrenalinico, speriamo fortemente che tale scelta non annienti lo spettacolo della battaglia mondiale tra Razgatlioglu e Rea. Proprio il britannico ora dispone di una chance in meno per recuperare punti non essendoci più la SP Race. Viceversa, Razgatlioglu deve preoccuparsi di una gara in meno che, sebbene più corta, rappresenti un rischio in più.

WSBK 2021 | INDONESIA | PROGRAMMA DOMENICA 21 NOVEMBRE

04:00 | WSBK – Gara 1

06:30 | WSSP – Gara 2

08:00 | WSBK – Gara 2

Matteo Pittaccio

