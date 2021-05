WSBK 2021 | Estoril, Prove Libere: Razgatlioglu leader del venerdì

Il venerdì di Prove Libere WSBK dell’Estoril si chiude con il miglior tempo assoluto di Toprak Razgatlioglu, il più veloce grazie al tempo di 1:36.920 ottenuto nelle FP1. Il turco di Yamaha ha occupato la testa della classifica anche nelle seconde libere, girando in 1:37.284 in una sessione caratterizzata dalla bandiera rossa causata dalla brutta scivolata di Nozane, caduto all’ultima curva a circa tre minuti dalla bandiera a scacchi.

WSBK ESTORIL 2021 | PROVE LIBERE 1

Il primo turno è andato in scena nella mattina portoghese con 31° gradi di temperatura pista e Toprak Razgatlioglu ha completato un totale di 17 passaggi, firmando il record della sessione proprio all’ultimo tentativo. A circa cinque decimi si è piazzato il leader della classifica Jonathan Rea sulla Kawasaki ZX-10RR #1, seguito a breve distanza dal compagno Alex Lowes.

4^ piazza per Scott Redding in sella alla prima Ducati Panigale V4R. Il britannico ha terminato le FP1 a soli venti millesimi dalla ZX-10RR di Lowes, precedendo un ottimo Laverty sulla BMW M1000RR #50 di RC Squadra Corse. Alle spalle dell’irlandese compare Chaz Davies con la VR4 del Team GoEleven, classificatosi davanti a Jonas Folger e Garrett Gerloff. La Top 10 si è chiusa con Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, entrambi a più di un secondo dalla vetta. Qualche problema tecnico di troppo ha bloccato ai box Van der Mark, autore di soli 4 giri. FP1 difficili anche per Alvaro Bautista, caduto prima in curva 3 e poi alla 7.

WSBK 2021 ESTORIL | PROVE LIBERE 2

Come detto nel paragrafo iniziale, la seconda sessione di prove è stata condizionata dalla bandiera rossa per l’incidente di Nozane, finito a terra insieme alla sua R1, distrutta a causa dell’high-side nell’ultima curva.

Cambiano le condizioni (43° gradi d’asfalto) ma non varia il più veloce. In testa alla classifica delle FP2, infatti, c’è ancora Toprak Razgatlioglu, di poco davanti alla Ducati V4R Aruba di Scott Redding (+0.050″) ed alla moto gemella di Michael Ruben Rinaldi. I due portacolori di Borgo Panigale hanno ottimizzato l’ultimo tentativo post bandiera rossa per migliorare il bilancio della sessione, scavalcando Gerloff, Rea, Lowes, Laverty, Folger e Locatelli, tutti vicini al 3° tempo di Rinaldi.

Se nel primo turno Michael van der Mark ha sofferto dei problemi tecnici completando solo pochi giri, nelle FP2 è toccato a Chaz Davies restare nel box GoEleven dopo essersi fermato nel rettilineo principale.

WSBK 2021 ESTORIL | COMBINATE FP1 – FP2

Pilote e squadre della WSBK torneranno in pista domani, sabato 29 maggio, dalle ore 10:00 alle 10:30 per la terza ed ultima sessione di prove libere.

Matteo Pittaccio

