Dopo una breve pausa il FIA World Rally Championship riparte dalla Sardegna per il sesto round del 2023. Kalle Rovanperä è atteso a dare battaglia tra le stradine italiane, manifestazione che potrebbe nuovamente premiare il giovane finnico di Toyota.

‘Kalle’ per l’allungo?

Il campione del mondo in carica è il favorito d’obbligo dopo il dominio imposto in Portogallo. L’ultima competizione disputata ha segnato il primo acuto del 2023 per il #69 di Toyota, decisamente superiore della concorrenza con oltre 1 minuto di vantaggio su tutti al termine di tre intensi giorni e 19 interessanti speciali.

Il portacolori del costruttore giapponese dividerà nuovamente il box con il temibile Sébastien Ogier, presente part-time nel campionato. Il veterano di Gap ha disertato l’ultima manifestazione del WRC 2023, il francese è attualmente terzo nella graduatoria assoluta con due affermazioni e 69 punti all’attivo contro i 98 di Rovanperä.

Toyota favorita, Tanak per la rivincita

Toyota parte da favorita, come sempre troveremo anche il gallese Elfyn Evans. Il gallese ha perso terreno nel campionato rispetto agli avversari, un errore nel day-1 del Rally del Portogallo ha compromesso l’intera corsa.

Sono già oltre 20 le lunghezze di ritardo da parte del britannico, mentre è fermo ad 81 punti l’estone Ott Tanak. Una foratura ha pregiudicato l’ultima sfida per il temibile portacolori di Ford (M-Sport), attualmente il primo degli inseguitori del giovanissimo 22enne di Toyota.

Hyundai dove sei?

Ford è mancata all’appello in Portogallo in seguito ad un problema per Tanak ed un incidente per il francese Pierre-Louis Loubet. Assente di fatto anche Hyundai che ha firmato un podio nella quinta prova del FIA WRC con lo spagnolo Daniel Sordo.

L’esperto iberico ha salvato il marchio coreano che continua ad avere dei significativi problemi con la propria punta Thierry Neuville. Il belga, tralasciando il problema avuto nel finale, non ha saputo distinguersi tra i grandi dell’ultimo round disputato, il #11 del gruppo continua a soffrire il diretto raffronto con i rivali.

Zero gioie per ora da parte di Hyundai Motorsport che concretamente è stata in grado di battagliare per il trionfo solamente in Svezia con il compianto Craig Breen. L’irlandese aveva accarezzato la vittoria, sfumata solamente nel finale a favore di Tanak.

Il 20mo Rally di Sardegna inizierà giovedì con i pochi chilometri della ‘Olbia – Cabu Abbas’. Successivamente si compiranno altre 18 frazioni, il primo vero impegno sarà nella giornata di venerdì con la ‘Tantariles 20Ris 1’ di 10km.

Luca Pellegrini

Foto. Toyota GR