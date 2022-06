A meno di un mese dall’ultimo emozionante round in Portogallo, il FIA World Rally Championship riparte dall’Italia con il tradizionale appuntamento sterrato in Sardegna. Tutto è pronto per il quinto round del 2022, il secondo sulla ghiaia dei sette previsti.

Rovanpera all’attacco per un clamoroso poker

Kalle Rovanpera è l’uomo del momento con tre successi consecutivi all’attivi in altrettanti eventi completamente differenti tra loro. Il 21enne nativo di Jyväskylä ha tutte le carte in regola per confermarsi al vertice della serie e soprattutto di allungare in classifica generale sui diretti rivali.

Sono al momento 106 punti all’attivo per il finlandese contro i 60 di Thierry Neuville ed i 38 di Takamoto Katsuta (Toyota). I parziali sono sotto gli occhi di tutti, il #69 del gruppo è al momento nettamente superiore con un ritmo incontenibile.

La terra ha riportato a galla anche il Elfyn Evans. Il #33 di Toyota ha colto il primo podio dell’anno in Portogallo, un punto di partenza per il gallese che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione 2022 con una serie di imprevisti che gli hanno tolto la possibilità di contendersi sin da Montecarlo il primato nella classifica generale.

Rally Sardegna, ancora zero vittorie per Hyundai

La Sardegna potrebbe regalare la prima gioia per Hyundai nella nuova era ibrida del FIA WRC. La casa coreana lotta al momento con il già citato Neuville e l’estone Ott Tanak, piloti da tenere in considerazione che hanno già vinto nell’isola italiana.

Il primo ha infatti firmato l’evento nel 2016 e nel 2018, mentre l’ex campione del mondo si impose con Ford nel 2017. Accanto a loro, sulla terza auto ufficiale, ritroveremo lo spagnolo Dani Sordo, oltremodo competitivo in Portogallo. L’iberico, al top nel 2019 nel 2020, ha tutte le carte in regola per primeggiare per la terza volta sulla terra di Alghero.

Ford deve rifarsi e proverà a farlo con quattro ‘Puma’. L’irlandese Craig Breen, il francese Adrien Fourmaux, il britannico Gus Greensmith ed il transalpino Pierre-Louis Loubet rappresenteranno M-Sport in una sfida che non vedrà in azione i due Séb. I due protagonisti si fronteggeranno nuovamente in Kenya per la terza volta stagionale.

Appuntamento da giovedì con la prima speciale.

Luca Pellegrini