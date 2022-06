Kalle Rovanpera si conferma al comando al termine del day-2 del Rally Kenya, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. Il finnico gestisce la situazione portando a 40 secondi il proprio margine sul gallese Elfyn Evans, unico rivale della giovane stella di Toyota. Il marchio giapponese monopolizza al momento la Top3, segnaliamo infatti il terzo posto di Takamoto Katsuta.

Rally Kenya day-2: Rovanpera mantiene su Evans, out Tanak

Dopo una giornata contraddistinta dal dominio di Toyota, il day-2 si è aperto con un primo attacco di Elfyn Evans al primato di Kalle Rovanpera. Il gallese, imponendosi nella SS8, si è portato a +16.1 dal teammate, mentre Takamoto Katsuta scivolava terzo dopo aver ricevuto una modifica del proprio tempo nella notte.

Thierry Neuville, apparentemente out dalla lotta per il successo dopo un problema tecnico, si è preso una bella rivincita imponendosi nella SS9, tappa che ha visto un nuovo piccolo recupero di Evans, secondo a + 15 secondi il proprio ritardo dalla testa del gruppo.

Hyundai ha colto un nuovo successo in occasione della SS10 con la i20 di Neuville. Il #11 del gruppo ha iniziato una bellissima rimonta verso il podio, mentre Ott Tanak salutava la classifica in seguito a dei problemi tecnici. Giornata da scordare per l’estone che stava completando alla perfezione i 31.04 km della ‘Sleeping Warrior 1′.

La mattinata si è conclusa con Rovanpera sempre in vetta con un considerevole scarto di 19.4 su Evans e 39.9 di vantaggio su Katsuta. Neuville si è portato quarto, unico in grado di impensierire il podio provvisorio visti i 2 minuti e 30 di ritardo

La pioggia non rovina la festa delle Toyota

Il pomeriggio si è aperto con qualche goccia di pioggia, una condizione che andrà a peggiorare con il passare dei minuti. Evans ha primeggiato nella SS11, semplicemente perfetto contro Rovanpera che manteneva il primato per +15 secondi ed 8. Le avverse condizioni della sede stradale non hanno tratto in inganno la stella finlandese che ha regalato ben 11 secondi a tutti i rivali. Prova maiuscola per la Yaris #69, auto che si apprestava per l’ultimo impegno del day-2 con quasi 30 secondi su Evans.

La tappa conclusiva del day-2 non ha scomposto Rovanpera che ha allungato sensibilmente sui rivali. Il padrone del Mondiale si è portato a 40 secondi di margine su Evans, mentre Katsuta perdeva terreno e scivolava a +1.15. Da rimarcare nella SS13 dei nuovi problemi per Sébastien Loeb (M-Sport/Ford) e per Thierry Neuville (Hyundai). Quest’ultimo ha tentato invano di riprendere il podio che alla vigilia delle ultime sei frazioni è sempre più nelle mani del giovane giapponese.

Appuntamento a domani, un day-3 da non perdere in cui tutto può ancora succedere.

Luca Pellegrini