Elfyn Evans vince il Rally di Finlandia, decimo atto del Mondiale 2021. Il gallese chiude alla perfezione una domenica perfetta che ha chiuso imponendosi anche nella ‘Power Stage’. Sconfitte ancora una volta le Hyundai che dopo la prima giornata erano al comando.

Rally Finlandia day-3: Evans riapre i giochi per il titolo

L’ultima giornata di sfide tra i ‘salti’ della Finlandia si è aperta sotto il controllo dell’estone Ott Tanak (Hyundai). Il campione 2019 ha vinto la 16^ tappa con l’obiettivo di impensierire il gallese Elfyn Evans (Toyota).

Il padrone del day-2 si è confermato al comando successiva frazione portando a 12.2 i secondi di vantaggio sulla prima delle i20 ufficiali. Il vice campione della passata stagione ha ipotecato l’evento nella penultima prova, un successo che gli ha permesso di amministrare il proprio gap nella Power Stage.

Evans ha conquistato anche l’ultimo segmento, prova che come sempre assegna dei punti validi per il Mondiale. Il britannico porta a 24 i punti di ritardo dal francese Sebastien Ogier (Toyota), quinto all’arrivo alle spalle del padrone di casa Esapekka Lappi (RTE-Motorsport/Toyota). Il campionato resta ancora da assegnare al termine di una corsa che ha visto in difficoltà il pluricampione transalpino che prima della fine dell’anno proverà l’Hypercar di Toyota in Bahrain al termine del FIA WEC 2021.

Tanak, battuto da Evans nella ‘Power Stage’ davanti a Lappi, completa secondo nella graduatoria overall precedendo il teammate Craig Breen, rispettivamente con +14.1 e +28.1 di ritardo dalla Yaris di Evans.

Appuntamento ad ottobre per il Rally di Spagna, penultimo atto della stagione prima dell’epilogo di Monza.

Luca Pellegrini