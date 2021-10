Craig Breen svetta nella classifica parziale del day-1 del Rally di Finlandia, decimo atto del FIA WRC 2021. Lo spettacolo non è mancato con l’irlandese che precede il compagno Ott Tanak dopo sei interessanti stage.

Rally Finlandia day-1: Breen e Tanak al top

Il secondo round finnico del 2021 si è aperto sotto il controllo delle Hyundai con l’estone Ott Tanak e l’irlandese Craig Breen. I due portacolori del marchio coreano hanno chiuso al comando le prime tre prove del week-end davanti al padrone di casa Esapekka Lappi, iscritto in via eccezionale con una Yaris del RTE-Motorsport.

Il pomeriggio si è aperto sotto il controllo di Tanak che ha cercato invano ad allungare su Breen, bravo a rispondere nella frazione successiva per un solo secondo sul finnico Kalle Rovanpera, primo nel Rally di Grecia.

La classifica generale è cambiata al termine dell’ultima tappa che è stata firmata dal gallese Elfyn Evans. Il portacolori di Toyota, secondo nel Mondiale, ha preceduto Lappi e Breen che per 2 secondi ed 8 decimi ha tolto al teammate il primato dell’evento.

Il campione 2019 si piazza dopo il primo giorno davanti ad Evans e Lappi, ancora in gioco per il successo insieme a Rovanpera. Le tre Toyota si collocano a meno di 10 secondi dalle i20 Plus che oggi sono state nettamente superiori alle vetture giapponesi. Sesto posto per il belga Thierry Neuville (Hyundai) davanti al francese Sebastien Ogier (Toyota) che nelle due giornate restanti cercherà di chiudere i giochi per il titolo 2021. Lontane le Ford di M-Sport che pagano già un minuto dalla Top3.

Appuntamento a domani con nove prove tutte da vivere.

Luca Pellegrini