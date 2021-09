Kalle Rovanpera chiude al comando il day-3 e vince in Grecia, nona tappa del FIA World Rally Championship 2021. Secondo acuto in stagione ed in carriera per la giovane stella finnica che ha controllato l’intera manifestazione.

Toyota festeggia il successo con in finlandese ed allunga in campionato con il francese Sébastien Ogier, bravo a non sbagliare ed ad approfittare dei problemi del gallese Elfyn Evans (Toyota) e del belga Thierry Neuville (Hyundai).

Rally Grecia, day-3: Rovanpera controlla e vince

Dopo aver firmato la la tredicesima frazione, Rovanpera ha controllato il proprio margine nelle seguenti tappe. L’estone Ott Tanak (Hyundai), secondo dopo il day-2, ha vinto la quattordicesima prova allungando in modo netto su Ogier che ha provato in tutti i modi a conquistare la seconda posizione overall.

La Power Stage è andata a Rovanpera che completa un fine settimana perfetto. L’ultima sfida ha visto il #69 del gruppo completare con 1.1 di vantaggio su Evans, out dalla lotta per il successo in seguito ad un problema al cambio nel corso dei primi chilometri di venerdì.

Primo posto dunque per Rovanpera che termina l’appuntamento nell’Acropoli con 41.5 secondi di vantaggio su Tanak ed oltre un minuto su Ogier. Quarta piazza finale per lo spagnolo Daniel Sordo (Hyundai) davanti alla Ford di Gus Greensmith

Prossimo appuntamento ad ottobre in Finlandia.

Luca Pellegrini