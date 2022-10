Dopo una breve pausa torna il FIA World Rally Championship con un nuovo evento da non perdere in Spagna. L’asfalto sarà protagonista, il penultimo impegno del 2022 in vista dell’epilogo che come risaputo si svolgerà in Giappone.

Kalle Rovanperä è atteso ai nastri di partenza, pronto per celebrare al meglio il titolo ottenuto in Nuova Zelanda. Quanto fatto ad Auckland ha sicuramente una valenza storica significativa per il finnico, il più giovane della storia a conquistare questa speciale disciplina.

Rally di Spagna: Hyundai all’attacco di Toyota per chiudere al meglio il 2022

Il #69 di Toyota ha tutte le carte in regola per inserire un nuovo trofeo in bacheca, una missione non scontata visto l’ottimo passo mostrato da Hyundai nelle ultime settimane. Occhi puntati in merito all’estone Ott Tanak ed al belga Thierry Neuville, presenti ai nastri di partenza con il padrone di casa Daniel Sordo.

Il veterano spagnolo darà sicuramente battaglia per il primato a poche settimane dall’annuncio della separazione tra il marchio coreano ed Oliver Solberg. Lo scandinavo è infatti stato ‘bocciato’ dai vertici della squadra asiatica, Craig Breen e Andreas Mikkelsen si alterneranno dal 2023 sulla terza i20 ufficiale.

Sordo, pronto per gareggiare anche in Giappone, dovrà vedersela anche con il britannico Elfyn Evans, pilota che quest’anno non è ancora riuscito ad imporsi. Il gallese insegue disperatamente un successo per concludere al meglio un 2022 molto difficile, una situazione non pronosticata se guardiamo a quanto accaduto nelle ultime due stagioni.

Il #33 di Toyota condividerà nuovamente il box con il francese Sébastien Ogier, in scena per gli ultimi round dopo una lunga assenza. Il nativo di Gap dovrebbe mantenere un programma part-time anche nella prossima edizione del FIA WRC, campionato che scatterà da Monaco come da tradizione a fine settembre.

Presente come sempre Ford con Gus Greensmith e Craig Breen, irlandese che per l’ultima volta in carriera sarà navigato da Paul Nagle. Occhi puntati anche sulle altre due ‘Puma’ di M-Sport con il ritorno di Pierre-Louis Loubet, molto competitivo in Grecia e Adrien Fourmaux, out nelle ultime due gare dopo un significativo incidente in Belgio che ha messo in difficoltà i meccanici del team inglese.

Luca Pellegrini