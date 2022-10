Kalle Rovanperä entra definitivamente nella storia del motorsport in Nuova Zelanda al termine del day-3 dell’11mo atto del del FIA World Rally Championship. Il finnico si impone anche in quel di Auckland diventando matematicamente il più giovane vincitore del titolo piloti della disciplina con ancora due tappe da disputare.

Il 22enne ha colto sulla terra neozelandese l’ottavo acuto in carriera, il sesto di una stagione semplicemente perfetta. Il finlandese ha dato spettacolo nella giornata di ieri, abile quest’oggi a mantenere il margine sulla concorrenza. Secondo posto per il francese Sébastien Ogier (Toyota) davanti ad Ott Tanak (Hyundai), rispettivamente a +34.6 ed a +48.5

Nuova Zelanda day-3: Rovanperä gestisce e vince

Nuova magia per il #69 di Toyota che ha amministrato la corsa nel finale. La ‘Power Stage’ è stata la ciliegina sulla torta di un nuovo fine settimana perfetto per il giovanissimo finlandese che finalmente ha chiuso i giochi per il titolo.

Ogier e Tanak, rispettivamente a segno nella SS16 e nella SS15, si sono presi una piccola rivincita al termine di un day-3 a senso unico in cui il protagonista è stato solo uno. Decisamente più attardati il resto dei partecipanti, mentre è da evidenziare il sesto posto tra le Rally1 per Lorenzo Bertelli, 7mo overall alle spalle del padrone di casa Hayden Paddon (Hyundai/WRC2)

Menzione d’onore, invece, per Shane van Gisbergen, wild-card nella classe WRC2. Il padrone di casa ha completato al terzo posto al debutto in un round del Mondiale. Il ‘kiwi’ si prepara ora per tornare in azione nel Supercars Championship, impegno primario del nativo del 33enne che si appresta per festeggiare il terzo titolo in carriera nella principale categoria australiana riservata alle quattro ruote.

Prossimo appuntamento a metà mese in Spagna prima della trasferta giapponese che concluderà la stagione 2022.

Luca Pellegrini