È stato un trionfo marchiato Toyota ed Evans quello del Rally del Portogallo, quarta prova stagionale del WRC 2021. Il team nipponico ha saputo ribaltare una situazione decisamente sfavorevole al termine della prima giornata. Elfyn Evans ha conquistato meritatamente il successo e Sebastien Ogier, con il terzo posto, ha allungato nella classifica piloti. Nella disfatta Hyundai l’unica nota positiva il secondo posto di Daniel Sordo.

Evans non sbaglia

Evans ha fatto capire subito le sue intenzioni, stabilendo il miglior crono nelle prime due PS di giornata. Al termine della PS17 il gallese, al volante della Yaris WRC, aveva già messo in cassaforte il Rally del Portogallo. Infatti Sordo ha accusato un divario di oltre venti secondi, incolmabile considerando i pochi chilometri rimanenti prima del traguardo. Il podio è rimasto congelato con il pilota Hyundai che ha preceduto Ogier. Il campione in carica ha semplicemente amministrato, per poi conquistare il podio nella Power Stage. Quarto posto, e miglior risultato in carriera, per Takamoto Katsuta: il giapponese sta mettendo a frutto la sua esperienza accumulata nello scorso anno.

Ford in top-5, a Tanak la Power Stage

La lotta per il quinto posto ha visto protagonisti i due uomini Ford M-Sport. Gus Greensmith e Adrien Fourmaux hanno duellato sul filo dei secondi, ad avere la meglio è stato l’inglese più consistente al termine della giornata. Tuttavia Fourmaux non ha assolutamente sfigurato, considerando che il Rally del Portogallo è stata la sua prima gara su sterrato con una WRC. Ott Tanak si è dovuto accontentare dei cinque punti conquistati nella Power Stage, seguito dall’altro sconfitto del weekend, nonché team mate, Thierry Neuville. Peccato davvero per il team Hyundai Motorsport che poteva facilmente ambire al successo.

WRC2 nel segno di Lappi

Vittoria più che meritata per Esapekka Lappi in WRC2. Il finlandese non ha sbagliato nulla per tutto il rally, aiutato anche da una Volkswagen Polo R5 precisa e affidabile. Secondo posto per Teemu Suninen che ha pagato troppo caro una foratura nella giornata del sabato. Sul gradino più basso del podio Mads Ostberg, l’ex ufficiale Citroën è stato autore di una costante rimonta dopo la foratura del venerdì.

Michele Montesano