È stata una domenica thrilling in casa Toyota: il Rally della Croazia, terza prova del WRC 2021, ha visto Sebastien Ogier avere la meglio su Elfyn Evans per soli sei decimi. La mattinata per il francese si è presentata tutta in salita, con un incidente in trasferimento. Soltanto la classe del campione è riuscita a fa ribaltare il risultato, con vittoria e leadership mondiale. Secondo posto e tanto amaro in bocca per Evans, sconfitto negli ultimi chilometri. A chiudere il podio Thierry Neuville, ancora una volta l’unico a portare in alto la bandiera Hyundai.

Ogier vincitore al fotofinish

Poteva finire anzitempo il Rally di Croazia per Ogier, il campione WRC infatti questa mattina ha subito un tamponamento nel corso del primo trasferimento. Un incidente che poteva costargli caro ma che si è conclusa con la fiancata destra completamente rovinata e, fortunatamente, nessun componente meccanico danneggiato. Tuttavia un Ogier visibilmente innervosito ha perso di vista l’obiettivo cedendo il passo, e la leadership, al suo compagno Evans. Dal canto suo il gallese ha preso le redini del comando conquistando le prime due PS di giornata. Come nei migliori film l’ultima speciale è stata quella decisiva. Ogier, ripresosi dall’inconveniente, è tornato ai suoi livelli stampando il miglior crono. Purtroppo Evans, a pochi chilometri dal traguardo, ha perso la sua Yaris finendo su un terrapieno. Il gallese ha ripreso la strada ma quei secondi gli sono costati la vittoria. Terzo posto per Neuville, ancora una volta il migliore del team Hyundai ma con tanto da recriminare. Il belga è stato il pilota che ha vinto più PS nel weekend, ciò nonostante la scelta errata di gomme della giornata del sabato l’ha estromesso dalla vittoria.

Fourmaux: è nata una stella

Quarto posto per Ott Tanak. L’estone non è mai stato in partita nel Rally di Croazia: mai in grado di ottenere tempi significativi nelle venti PS, quasi il fantasma di se stesso. Quinto posto che sa di vittoria per Adrien Fourmaux. Il francesino, al termine di una prova strepitosa, ha fatto tornare il sorriso in casa Ford M-Sport. Il suo esordio con una WRC+ ha dell’incredibile: sempre costante, capace di un ritmo alto e con un solo errore che fortunatamente non gli ha compromesso la Top-5. È nata una nuova stella, ora Fourmaux si dovrà ripetere anche su sterrato. Sesto posto per Takamoto Katsuta autore di due scratch e una prestazione davvero convincente, segno di crescita costante. Settimo posto che sa di sconfitta per Gus Greensmith, il pilota più esperto in casa M-Sport ha preso la paga da un debuttante. Piccola attenuante il Rally di Croazia era il primo con il nuovo navigatore Chris Patterson. Gara deludente anche per Craig Breen chiamato a portar punti in casa Hyundai. L’irlandese ha pagato lo scotto di quattro anni di assenza su asfalto con una WRC+.

Ostberg trionfa nel WRC2

La categoria WRC2 ha visto trionfare Mads Ostberg, il norvegese ha portato sul gradino più alto, nel Rally di Croazia, la Citroën C3 R5. A giocare dalla sua parte una gara a eliminazione che ha visto subito out il leader Andres Mikkelsen, stessa sorte per Nikolay Gryazin capottato nella terzultima prova quando era secondo. Così a completare il podio ci hanno pensato Teemu Suninen, al volante della Ford Fiesta, e Marco Bulacia Wilkinson su Skoda Fabia.

