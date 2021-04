Dopo una lunga pausa il WRC riparte e lo fa dal Rally di Croazia, con Thierry Neuville a comandare i giochi seguito a stretto giro dalle Toyota. Il belga della Hyundai ha subito impresso un ritmo forsennato al weekend croato ma, nelle ultime PS, ha lasciato secondi preziosi a Sebastien Ogier e Elfyn Evans. Rally da dimenticare per Kalle Rovanpera, subito out dopo i primi chilometri.

Neuville leader ma con il fiato sul collo

Ha subito impresso il ritmo giusto Neuville, fin dalla PS1 del Rally di Croazia novità assoluta del WRC targato 2021. Il belga ha messo a frutto l’esperienza italiana del Ciocco per aumentare l’affiatamento con Martin Wydaeghe, il suo nuovo navigatore. Le strade asfaltate croate, sporche e piene di ghiaia, hanno esaltato il pilota Hyundai che ha fatto la differenza nella mattinata. Storia leggermente diversa nel pomeriggio, quando Neuville ha commesso due sbavature. Nella PS5 è arrivato lungo quasi a sfiorare il guardrail, perdendo secondi preziosi; nella PS8, l’ultima di giornata, quando ha toccato un banco di terra a bordo strada. Dietro di lui i due piloti Toyota non si sono risparmiati, con Ogier che ha chiuso davanti a Evans. Dopo una mattinata interlocutoria, il campione del mondo ha piazzato tre scratch riportandosi in scia al battistrada Neuville. Nella giornata di domani ne vedremo sicuramente delle belle.

Paura per Rovanpera, Fourmaux che debutto!

Se la lotta per il podio è ancora aperta, ai suoi piedi la situazione sembra decisamente più delineata. Ott Tanak, nonostante abbia fatto sua la PS5, non è mai stato della partita. L’estone non è riuscito a trovare la giusta quadra con l’assetto della sua i20 N e le nuove Pirelli. A distanza di sicurezza segue Craig Breen: l’irlandese paga la scarsa conoscenza della Hyundai sulla superficie catramata. A impazzare è la lotta per il sesto posto, che vede protagonisti i due piloti Ford M-Sport. Adrien Fourmaux è senza dubbio l’idolo della giornata. Il francese, al debutto su una WRC+, è stato perfetto mettendo in ombra il suo ben più navigato compagno di squadra Gus Greensmith, alle prese con le note del nuovo navigatore Chris Patterson. Il Rally di Croazia è durato un battito di ciglia per Rovanpera. Il giovane finlandese, arrivato da leader del mondiale, ha letteralmente buttato tutto all’aria facendo capottare in una scarpata la sua Yaris. Risultato: gara finita dopo pochi chilometri, con una remota possibilità di tornare in gara domani mattina, ma ormai il danno è fatto!

WRC2 il regno di Ostberg

È Mads Ostberg a comandare la prima giornata del Rally di Croazia nella classifica riservata alle WRC2. Il norvegese della Citroën, dodicesimo assoluto, è in piena lotta con Nikolay Gryazin, su Volkswagen Polo. Terzo e più staccato il driver Ford Teemu Suninen, autore di un’uscita di strada che l’ha messo fuori dai giochi per la vittoria. Croazia amara per Andreas Mikkelsen, costretto ad alzare bandiera bianca per la rottura di una sospensione della sua Skoda Fabia R5.

Michele Montesano