Siamo appena entrati nel vivo nell’attuale stagione WRC che già si parla di futuro, con M-Sport che ha fatto debuttare il prototipo Ford Rally1 per il campionato 2022. Si sa che chi si ferma è perduto e questo mantra nel Motorsport è sacro. Così, dopo la firma di tutti i costruttori attualmente impegnati nel Mondiale Rally, la M-Sport è stata la prima a mostrare la sua nuova creazione. Seppur con la livrea mimetica e la carrozzeria dell’attuale Fiesta, possiamo già apprezzare come saranno le WRC del futuro.

Auto ibrida e aerodinamica semplificata

Ad un primo sguardo si può notare che la Fiesta, seppur sulla base WRC+, abbia subito una semplificazione a livello aerodinamico. Nessun flap ai lati della calandra e sui passaruota anteriori, rivisto anche l’estrattore posteriore. Dalle immagini si può intravedere anche la nuova cellula di sicurezza per irrobustire la scocca, poiché le nuove vetture saranno ibride. La novità sarà appunto l’introduzione di un motore elettrico, prodotto in monofornitura da Compact Dynamics, che renderà il campionato più green. In M-Sport la prima presa ci contatta con la Ford Rally1 è avvenuto per mano di Matthew Wilson, figlio del boss Malcom, ed ex pilota nel WRC. Fonti ufficiose hanno confermato che anche Toyota, con il Gazoo Racing, ha iniziato a svolgere i primi test della nuova Yaris. Bocche cucite per quanto riguarda Hyundai Motorsport, considerando che il team coreano è stato l’ultimo a dare conferma al nuovo regolamento.

Obiettivo Montecarlo 2022, ma con un punto interrogativo

Sulla carta sarebbe tutto perfetto, con una voce insistente che vuole l’arrivo di un nuovo costruttore nel WRC. Ma in pratica la tabella di marcia sembra subire qualche intoppo. Compact Dynamics è stata costretta a richiamare le unità ibride, oltretutto fornite già in ritardo ai team. La causa pare sia dovuta ad un mal funzionamento a livello di hardware. Il 2022 è dietro le porte e una transizione così importante non può essere presa sotto gamba. Puntuali sono arrivate le rassicurazioni da parte di Yves Matton, a capo del settore Rally in FIA. Ma a preoccupare sono le recenti esternazioni da parte di Ford M-Sport che, qualora il nuovo regolamento Rally1 subisse un ulteriore slittamento, rischierebbe di abbandonare il WRC. Infatti per la factory inglese la deadline del 2022 è improrogabile, in quanto la strategia Ford è focalizzata sulla sostenibilità con vetture elettriche e ibride. Di conseguenza M-Sport rischierebbe di perdere il supporto economico da parte del colosso americano con la conseguente chiusura del programma.

Michele Montesano

Leggi anche: WRC | RALLY CROAZIA: OGIER TRIONFA PER UN SOFFIO