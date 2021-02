Nella prima giornata dell’Artic Rally Finland, secondo appuntamento del WRC 2021, è Ott Tanak a guardare tutti dall’alto. Il pilota Hyundai Motorsport ha mostrato subito i muscoli, mettendo mano al primo posto fin dallo shakedown. A testimonianza che il team coreano è in gran forma c’è il secondo posto del rientrare Craig Breen. A salvare l’onore della squadra Toyota è stato Kalle Rovanpera, nel suo rally di casa.

Dominio Hyundai, attenzione a Rovanpera

Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport, l’aveva detto forte e chiaro: “L’unico obiettivo ammissibile in Finlandia è vincere!” Tanak non se l’è fatto ripetere due volte e ha inanellato i due scratch nelle rispettive PS dell’Artic Rally Finland. L’estone, complice l’ottima posizione di partenza e la scelta di portare a bordo solamente una gomma di scorta, ha letteralmente creato il vuoto dietro di se. Dopo solo due PS in seconda posizione, e a più di sedici secondi, troviamo l’altra Hyundai i20N di Breen. Tuttavia l’irlandese, nel corso della seconda speciale, si è dovuto guardare le spalle da un arrembante Rovanpera. Il giovane finlandese, dopo un errore nella PS1, ha iniziato a fare sul serio riducendo il distacco dal secondo posto. Il figlio d’arte, dai più accreditato come il probabile vincitore, domani dovrà sferrare l’attacco decisivo per recuperare il gap da Tanak.

Neuville risale, Ogier scende

La lotta per il quarto posto ha visto protagonisti Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Ad avere la meglio, per ora, è stato il belga della Hyundai, ma Evans nell’ultima speciale ha dimezzato il suo divario. Sesto posto per Teemu Suninen, il migliore in casa Ford M-Sport, seguito da un indiavolato Takamoto Katsuta in un continuo crescendo. Prestazione da incorniciare per Oliver Solberg che, per la prima volta su una Hyundai i20N WRC+, ha ottenuto il quarto crono nella PS2 che gli vale l’ottavo posto in classifica generale. Difficile avvio per il campione Sebastien Ogier che, penalizzato dalla posizione di partenza, è stato costretto a “spazzare” la strada agli altri. Il pilota Toyota chiude la prima giornata in nona posizione davanti alla Ford Fiesta di Gus Greensmith. Sedicesimo posto per i nostri Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin che pagano lo scotto di quasi due anni di assenza dal WRC.

In WRC2 dominio targato Lappi

Esapekka Lappi, al volante della Volkswagen Polo R5 del team Movisport, continua a spingere forte sull’acceleratore. Il finnico ha accumulato un vantaggio di tredici secondi su Nikolay Gryazin, secondo in classifica. Sul gradino più basso del podio Andreas Mikkelsen.

Michele Montesano