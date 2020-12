Pioggia, freddo, tanto fango ed il mix di circuito e strade di servizio dell’Autodromo di Monza nel day-2 dell’ACI Rally Monza. Non ci fossero le Plus e la validità iridata, sembrerebbe di essere tornati nelle prime edizioni degli Anni Ottanta dell’evento brianzolo. E invece è tutta realtà, il WRC 2020 si sta concludendo in quel di Monza, con la tappa di quest’oggi che ha visto primeggiare Dani Sordo in condizioni proibitive.

Pioggia e fango

L’intensa pioggia che si è abbattuta tutto il giorno ha infatti reso le speciali odierne molto complesse da gestire per tutti i piloti. Sfruttando anche le esperienze passate nella kermesse monzese (anche se questa edizione ha poco a che fare con le precedenti), lo spagnolo ha concretizzato una giornata che non lo ha visto particolarmente veloce, ma senza presenza di errori. Un aspetto non da poco conto, dato che le condizioni proibitive hanno costretto alcuni protagonisti ad usare perfino un treno di gomme da neve per scaricare il tanto fango presente nelle strade del parco. Primo di questi è stato Esapekka Lappi, che ha giocato questo jolly in mattinata mettendo a segno uno scratch e piazzandosi secondo nella classifica al termine del day2. Il tutto con un solo secondo di margine. Delle gomme più “estreme” ha usufruito anche il leader del mondiale Elfyn Evans, che nelle prove pomeridiane ha deciso di mettersi parzialmente al sicuro. Per lui a fine giornata è arrivato il quarto posto a 17.1 s, proprio dietro al suo compagno di squadra e rivale Sebastien Ogier (+12.0 s).

Interrogativo sulle gomme

Un argomento, quello delle gomme, assolutamente non da sottovalutare. Come da regolamento, gli equipaggi delle Wrc Plus avranno infatti a disposizione solo due treni di gomme da neve (non chiodate). Una scelta modificata parzialmente in corso d’opera, dato che domani ci saranno due gomme in più per equipaggio. E considerando la neve che si è abbattuta sulle prove bergamasche, domani sarà fondamentale la corretta scelta e l’equipaggiamento necessario riguardo agli pneumatici. Il duo Toyota non è affatto lontano, e le sei prove speciali “vere” di domani sanno tanto di momento decisivo della gara e del mondiale. Lo è già stato invece, purtroppo in negativo, per Thierry Neuville. Il belga ha infatti colpito un muretto di cemento nel corso della ss3, fatto che lo ha costretto al ritiro. Per lui, quindi, si tratta di un altro addio al titolo iridato.

Classifica

E’ stata una giornata più concreta per il campione del mondo Ott Tanak, quinto, ma a soli 6 decimi da Evans, e con tutte le intenzioni di rompere le uova nel paniere al duo Toyota di fronte a se. Non male anche Kalle Rovanpera, sesto a 24″8 davanti ad un soprendente Mikkelsen. Il norvegese è stato addirittura terzo assoluto in mattinata, in virtù di un treno di gomme da neve. Chiudono la top ten Veiby con la quarta i20 Plus e le due Skoda Fabia R5 dei veloci Lindholm e Solberg.

Come anticipato, la tappa di domani vedrà le sei prove speciali nella bergamasca a partire dalle 7:52, per poi concludere con l’ultima prova in Autodromo in notturna alle 17:38.

Qui sotto la classifica al termine del Day-2 dell’ACI Rally Monza:

Leggi anche: WRC | ACI RALLY MONZA, DAY-1: OGIER SUONA LA CARICA!

Alessio Sambruna