Prima la notizia brutta o prima la bella? Questo il dilemma legato all’ultimo atto del WRC 2020. Vale a dire l’ACI Rally Monza, in scena dal 3 al 7 dicembre che, come prevedibile, si svolgerà a porte chiuse, ma fortunatamente verrà trasmesso in diretta da RAI Sport. A lenire il dolore degli appassionati delle strade bianche accorrerà quindi la TV di Stato, che tornerà a trasmettere un evento mondiale su quattro ruote.

L’ACI Rally Monza a porte chiuse in nome della sicurezza

Purtroppo l’entusiasmo iniziale nel vedere le WRC nel tempio della velocità di Monza è stato smorzato dall’annuncio ufficiale: la manifestazione si svolgerà a porte chiuse. L’Automobile Club d’Italia, la FIA e il Promoter hanno optato per questa drastica (e sofferta) decisione per tutelare gli addetti ai lavori. Infatti saranno tantissimi gli uomini dispiegati per il corretto svolgimento dell’ultima tappa del WRC 2020, oltre alle squadre che prenderanno parte all’evento. Ciò nonostante è stato assicurato che verranno adottati i più alti standard stabiliti dai protocolli sanitari internazionali. Garantendo così la riuscita della gara in piena sicurezza per tutti gli sportivi e il personale coinvolto.

Su Rai Sport dirette e approfondimenti

La Rai tornerà a trasmettere, dopo il Gran Premio di Formula 1 del 2018, un evento mondiale a quattro ruote e per l’occasione lo farà in grande stile. ACI Sport, assieme all’emittente di Stato, hanno messo a punto un ampio palinsesto per coprire nel migliore dei modi il weekend di Monza. Saranno trasmesse in diretta sei Prove Speciali, inoltre a chiusura di ogni giornata (venerdì, sabato e domenica) verranno trasmessi degli approfondimenti. Grazie anche allo streaming, e ai vari aggiornamenti sulle reti RAI, i milioni di appassionati resteranno costantemente aggiornati sull’esito del Mondiale Rally ancora tutto da scrivere.

Di seguito l’attuale palinsesto RAI a copertura dell’ACI Rally Monza:

Michele Montesano