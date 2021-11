Tutto è pronto per la seconda edizione dell’ACI Monza Rally, ultimo atto del FIA World Rally Championship 2021. Dopo il successo del 2020, il Mondiale torna nel Bel Paese per chiudere l’anno agonistico con una serie di speciali tra il tempio della velocità e le valli bergamasche, tre giorni di sfide da non perdere.

Nuova sfida tra Ogier ed Evans

L’Italia accoglie il secondo capitolo della lotta per il titolo piloti tra il francese Sebastien Ogier ed il gallese Elfyn Evans. I due alfieri di Toyota si trovano nuovamente uno contro l’altro come accaduto lo scorso dicembre quando il transalpino approfittò di un errore del rivale per mettere in bacheca per il settimo Mondiale.

Sono 17 i punti che dividono i due, una situazione che di fatto è l’opposto di quanto accaduto lo scorso anno. Ogier è in vantaggio sul gallese che dopo aver firmato il round in Finlandia ha concluso al secondo posto la tappa spagnola di Salou.

Hyundai arbitro della partita

Hyundai Motorsport è pronta a completare nel migliore dei modi il Mondiale 2021. La casa coreana ha dominato la scena in Spagna con Thierry Neuville che è stato perfetto sin dal primo giorno.

Il belga, a suo agio sull’asfalto, ha l’opportunità di ben figurare in Lombardia in un evento che potrebbe adattarsi alle sue caratteristiche. La terra sarà quindi presente solo in una piccola percentuale per un Rally che a differenza dello scorso anno non sarà condizionato dalla neve.

Occhi puntati anche sull’estone Ott Tanak (Hyundai), out in Catalogna dopo il primo giorno. Confermato sulla terza i20 ufficiali dello spagnolo Daniel Sordo, terzo in Spagna al termine di una domenica trionfale con quattro Stage consecutive.

Attenti anche alle Ford di M-Sport con i confermati Gus Greensmith ed Adrien Fourmaux. Il britannico ed il francese provano a chiudere in bellezza una stagione difficile per la realtà inglese che come le altre case sta spingendo molto sulla nuova auto che debutterà nel 2022.

Luca Pellegrini