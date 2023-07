Dopo il round di Donington ad Imola è tornata la Supersport 300 con la Superbike, in due corse in cui gli assoluti protagonisti sono stati Dirk Geiger e Matteo Vannucci. I due si sono dati battaglia in entrambe le gare, trionfando una volta a testa. Per Matteo sarebbero state in realtà due le vittorie, se non fosse stato per un track limit all’ultimo giro, che lo ha costretto a cedere a Geiger il primo gradino del podio.

Vannucci batte incredibilmente Geiger e ottiene una grande vittoria in Gara 1

Nella prima gara del weekend Matteo Vannucci ha ottenuto una splendida vittoria contro Dirk Geiger, che non è riuscito ad affondare il colpo sull’italiano. Termina a podio Jeffrey Buis, staccato però di più di 10 secondi. Segue Josè Perez Gonzalez e Humberto Maier, poi gli italiani Kevin Sabatucci e Mirko Gennai. A chiudere la top 10 Julio Garcia, Samuel Di Sora e Fenton Seabright. Termina a punti anche Alessandro Zanza, in tredicesima posizione.

Geiger approfitta dell’errore di Vannucci e vince Gara 2

La seconda ed ultima corsa del weekend è stata di nuovo una lotta tra Matteo Vannucci e Dirk Geiger, questa volta con Humberto Maier spettatore del duello. Il pilota brasiliano, però, non è mai riuscito a farsi veramente pericoloso, chiudendo al terzo posto la sua gara. Tornando sulla lotta per la vittoria, Vannucci è passato primo sotto la bandiera a scacchi ma a fine gara è stato penalizzato per track limits, cedendo quindi il primo posto a Geiger.

Termina quarto Jeffrey Buis, primo del secondo gruppo staccato quasi 9 secondi dal vincitore. Seguono Lennox Lehmann e José Perez Gonzalez, poi Kevin Sabatucci e Petr Svoboda. Terminano in top 10 anche Bruno Ieraci e Devis Bergamini. Undicesimo Alessandro Zanca e tredicesimo Marco Gaggi. Ritirato quello che era il leader del campionato Mirko Gennai.

A metà stagione esatta si inizia a delineare la lotta per il campionato. Il leader è Dirk Geiger, con 17 punti su Matteo Vannucci. Seguono a -21 Petr Svoboda e Mirko Gennai, poi Humberto Maier a -24. La Supersport 300, come la SBK, tornerà con il round di Most in Repubblica Ceca tra due settimane.

