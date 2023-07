Toprak Razgatlioglu è il vincitore di Gara 2 della WorldSBK all’Autodromo di Imola, dopo aver dominato anche la Superpole Race. Con Álvaro Bautista fuori gioco al primo giro, un super Axel Bassani ha conquistato il secondo podio stagionale davanti a Jonathan Rea.

TOPRAK RE DELLA DOMENICA

A causa delle alte temperature previste, circa 40° gradi, la Direzione Gara ha deciso di accorciare la gara della WorldSBK da 19 a 15 giri. La decisione è arrivata dopo un rapporto del direttore medico con il consenso dei piloti.

Colpo di scena subito al primo giro con la caduta di Álvaro Bautista alla Variante del Tamburello. Con il principale rivale fuori gioco, la lotta per le posizioni di vertice si è concentrata tra Razgatlioglu, Bassani e Rea. Tra questi, Rea è stato il primo a perdere il contatto non riuscendo a seguire il passo gara dei primi due. A tre giri dalla fine e dopo una danza di sorpassi tra Razgatlioglu e Bassani, il turco è tornato in testa e ha aperto un buco di quasi due secondi di vantaggio passando sotto la bandiera a scacchi in prima posizione. Per il #54, è la quarta vittoria stagionale e il podio numero 102, dopo aver conquistato ieri quota 100.

BASSANI TORNA SUL PODIO

Spettacolare Axel Bassani in seconda posizione che non solo è riuscito a tenere testa a Toprak, ma ha anche fatto diversi giri portando tutto il peso della gara. Per lui, è il secondo podio stagionale e più importante ancora, la prima delle Ducati. Terza posizione per Jonathan Rea, che ha tenuto un ottimo passo gara, girando in 1:47, ma nella parte finale ha sofferto il degrado della gomma anteriore.

Ottimo risultato anche per Andrea Locatelli che ha chiuso in quarta posizione un weekend positivo che l’ha visto sempre tra i primi quattro. Alle sue spalle, la prima delle Ducati ufficiali quella di Michael Rinaldi che eguaglia il risultato di Gara 1 nonostante non sia al 100% della sua forma fisica. La top six la chiude Bradley Ray che segna il suo miglior risultato di sempre nella categoria, fino ad oggi la sua miglior posizione era stata un dodicesimo posto.

Dalla nostra inviata a Imola Victoria Ortega Cabrera