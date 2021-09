Purtroppo da Jerez arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto risentire, Dean Berta Vinales è morto. Fatale per il giovanissimo spagnolo l’incidente nel corso di gara1. Annullata tutta la giornata di gare del sabato.

La gara della WorldSSP300 era stata interrotta a tre giri dalla fine regalando la vittoria a Jeffrey Buis davanti a Inigo Iglesias e Bahattin Sofuoglu. I piloti sono arrivati al parco chiuso e il podio è stato celebrato normalmente. Questo lasciava tutti presagire che le condizioni dei piloti coinvolti fossero buone. Anzi la direzione gara ha comunicato che la bandiera rossa era dovuta alle condizioni della pista.

Race red-flagged due to track safety conditions. Race finished. Results based on standings at the end of the last completed time-keeping point for each rider. Riders must enter pit lane within five minutes to be classified. #ESPWorldSBK

Purtroppo così non è stato perchè Vinales scivolato è stato poi centrato dai piloti che sopraggiungevano. Una dinamica non nuova nelle categorie più piccole dove il livello delle moto è molto simile e il gruppo è dunque molto folto.

Quando mancavano quindici minuti al via della gara del WorldSBK è arrivato da prima la comunicazione del via rimandato e dopo pochi minuti addirittura la cancellazione delle gare di tutto il sabato. Questo ha fatto stare tutti con il fiato sospeso e le notizie anche nel paddock erano confuse. Da prima si è pensato che fosse stato elitrasportato all’ospedale di Siviglia. Col passare dei minuti però le sensazioni di tutti piloti e addetti ai lavori sono state sempre più nere. Fino alla comunicazione ufficiale da parte di Dorna che il quindicenne Dean Berta Vinales, cugino di Maverick che correva nel team del padre del pilota Aprilia, non ce l’ha fatta.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021