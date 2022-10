Dominique Aegerter conquista la Superpole in WorldSSP a Portimáo infrangendo il record della pista, con Caricasulo in seconda posizione che precede Cluzel piazzato in terza. Manzi in quarta posizione, mentre Baldassarri bloccato in ottava sarà costretto ad una rimonta.

AEGERTER, UN ANIMALE DA PISTA

Una pole mostruosa in WorldSSP che porta Aegerter con la sua Yamaha R6 a partire davanti a tutti in gara, distruggendo completamente il record della scorsa stagione. Aegerter oggi ha deciso di mostrare tutte le sue qualità abbassando il record segnato da Cluzel di ben 9 decimi di secondo. Nel suo ultimo passaggio ha registrato dunque 1’43″065 portandosi completamente limite. Seconda posizione per Caricasulo, in gran forma sul territorio portoghese a soli 0.2 dal leader.

From one Superpole record holder to another 😉 #PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/I8FcKQzMEW — WorldSBK (@WorldSBK) October 8, 2022

Cluzel vede così sfumare il suo precedente record, ma rimane soddisfatto della sua prestazione, su una pista che sembra andar molto bene al francese. Stefano Manzi partirà in quarta piazza con la sua Triumph con soli 0.055″ di ritardo dalla Yamaha R6 di Cluzel: fondamentale la partenza per l’italiano, che potrà usufruire del traino di Aegerter. Prestazione non ottimale per Baldassarri che risiede in ottava posizione subendo 0.8″ dal suo rivale nel mondiale, prestazione compromessa sicuramente dalla sua caduta in curva 8 che non aiuta moralmente il pilota italiano nella sua corsa al titolo. De Rosa finisce in decima piazza dopo che la direzione gara va ad annullare un ottimo crono, causa bandiera gialla per l’incidente di Baldassarri, che avrebbe portato l’italiano molto vicino alla Top5. Senza tempo Nicolò Bulega perseguitato da ieri con dei problemi tecnici alla sua Panigale.

Baldassarri crashes out of Superpole! ❌ The second-placed man in the standings is out of #WorldSSP qualifiying #PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/idfzA8wOt0 — WorldSBK (@WorldSBK) October 8, 2022

LE PAROLE DEI PILOTI

Cluzel: “Bello, sono contento, mi piace la pista. Mi trovo molto bene, siamo stati veloci ma abbiamo avuto un problema ieri. Mi sono divertito questa mattina, guardo con fiducia le gare, ci saranno molte battaglie e non vedo l’ora“.

Caricasulo: “Sono contento, abbiamo battagliato per la pole fino alla fine ma va bene la prima fila Importante partire avanti in questa pista, ringrazio il team per il gran paso avanti fatto da ieri e ora aspettiamo la gara“.

Aegerter: “Sono riuscito ancora a fare una superpole, sesta pole dell’anno. Record della pista nuovamente e siamo arrivati perfettamente qua a Portimáo, moto perfetta per arrivare al limite. Mi sento fiducioso, sarà una bella gara perché tante marche possono andare forte. Cercheremo di dare uno bello spettacolo per i tifosi“.

I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

🏁Final results from a record-setting #WorldSSP Superpole!📊@DomiAegerter77 blitzes the field with a LAP RECORD 1'43.065, ahead of Federico Caricasulo P2️⃣ & @JulesCluzel16 P3️⃣ Who will take victory honours in Race 1? ⚔️ Find out at 15:15 GMT! ⏰#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/vBWLZGreC7 — WorldSBK (@WorldSBK) October 8, 2022

COME ARRIVA LA SSP IN PORTOGALLO

La Supersport giunge a Portimáo, nono dei dodici round che compongono il calendario della World SSP. Dominique Aegerter comanda in testa alla classifica piloti, presentandosi in Portogallo come favorito per il weekend. Aegerter dispone di 336 punti, 14 podi su 15 gare disputate di cui 12 vinte e sembra ormai sicuro di potersi portare a casa questo mondiale. Baldassarri a 36 punti, distacco non impossibile da colmare, ma guardando i risultati del suo rivale svizzero sembra una mission impossibile per lui.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli