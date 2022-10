Toprak Razgatlioglu fa la differenza nelle FP2 e porta a casa il venerdì di Portimão della WorldSBK davanti a Jonathan Rea. La punta Kawasaki incassa quasi mezzo secondo di distacco, a pochi centesimi Bautista davanti a Rinaldi

FINO ALLA FINE

Per Toprak Razgatlioglu esiste solo questo: attaccare nel WorldSBK fino alla fine, cosa che non ha mancato di fare nelle FP2 del venerdì di Portimão. E nel farlo non si è trattenuto, visto che alla fine della sessione il distacco tra lui e Jonathan Rea si conta in quasi mezzo secondo. Per tutti e due i piloti è necessario togliere quanti più punti possibili ad Alvaro Bautista, per rimanere in gioco e sfruttare ogni possibile occasione per diminuire lo svantaggio. Ma è un compito tutt’altro che semplice

BAUTISTA OSSERVA

Per ora Alvaro Bautista osserva sornione. Il ducatista è a tre centesimi di distacco da Rea e sa perfettamente che gli errori a questo punto costano più che accontentarsi. I 59 punti tra lui e Toprak sono un buon margine di sicurezza, ma non così elevato da potersi permettere un altro zero. La prima fila per lui basterebbe e avanzerebbe, ma il compagno di squadra Michael Rinaldi potrebbe non essere troppo d’accordo con lo spagnolo. Il quarto tempo è il suo, davanti alla Honda di Iker Lecuona e alla Kawasaki di Alex Lowes. Prosegue bene l’ultima parte di stagione per Axel Bassani, settimo a poco più di un secondo dalla vetta. Chiudono la Top10 Gerloff, Oettl e Scott Redding.

UN CIRCUITO TANTO BELLO QUANTO COMPLICATO

I distacchi visti oggi nelle FP2 del WorldSBK parlano ovviamente di un Portimão complicato, adatto allo stile di guida da staccatore di Toprak Razgatlioglu. Ma è difficile che in Portogallo qualcuno possa fare la differenza in modo eclatante, anche se proprio il turco l’anno scorso ha piegato Rea in Gara-1. Lo avrebbe fatto probabilmente anche in Gara-2, se non fosse stato per il parafango anteriore che si è staccato dalla sua R1M in piena discesa verso il rettilineo, andando a rendere complicata la sua corsa per il titolo. L’appuntamento è per la Superpole domani mattina alle ore 12:10 italiane, poi lo start di Gara-1 alle ore 15:00.

WORLDSBK 2022, PORTIMÃO FP2

