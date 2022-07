Lorenzo Baldassarri vince la Gara 1 della classe Supersport a Most, in una corsa che è stata macchiata da un brutto incidente causato dal turco Can Oncu alla prima curva. Spettacolare lotta per la seconda posizione con Stefano Manzi che completa la doppietta italiana ed ha la meglio su Steven Odendaal, al proprio rientro.

UNA GARA PAZZESCA! GRANDI GLI ITALIANI

Come detto, è il “Balda” Lorenzo Baldassarri a conquistare Gara 1. Il nativo di Montecosaro è fortunato ad evitare il botto creato da Can Oncu (penalizzato con un Ride Through) alla Curva 1 ed è caparbio poi ad aumentare il margine sugli avversari, diventando imprendibile per tutti. Superba seconda posizione per Stefano Manzi. L’ex allievo della VR46 è partito lontano, lontanissimo, ma dalla ventunesima piazza compie una splendida rimonta che gli vale il primo podio in carriera. Eroico anche il vice campione 2021 Steven Odendaal che torna sul podio al rientro nella Supersport stando avanti di diciannove millesimi al francese Valentin Debise.

AEGERTER, CARICASULO, VERDOIA E DE ROSA CHE BOTTA!



Gara 1 parte subito con un brutto incidente originato dal turco Oncu che coinvolge il leader del campionato Dominique Aegerter, il quale era in caccia del record di 10 vittorie consecutive. Oltre allo svizzero sono finiti a terra Caricasulo, partito molto bene ma sfortunatissimo, De Rosa (alla seconda caduta del fine settimana) e Verdoia, colui che ha rischiato di più ma che si è rialzato incolume fortunatamente.

GLI ALTRI ITALIANI

Al traguardo come terzo dei nostri portacolori Nicolò Bulega che commette due pesanti errori e chiude al nono posto una gara che avrebbe potuto portargli ulteriori punti pesanti.

Fuori dai punti Taccini e Federico Fuligni, così come Montella che finisce a terra in un’incidente non mostrato dalle telecamere.

APPUNTAMENTI

Domani la Supersport replica alle 12,30. Sarà nuovamente una caccia ad un Aegerter apparso non al 100% della forma.

CLASSIFICA

Giacomo Da Rold