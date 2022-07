La partenza della gara di Most 2022 del WSSP, dettata dalla Superpole, vedrà Lorenzo Baldassarri scattare per primo, davanti a Federico Caricasulo e Nicolo Bulega. Aegerter quarto davanti a Verdoia e Van Straalen

Tutta italiana, tutta tricolore. La prima fila decisa in questa Superpole della WSSP 2022 a Most decreta un trio italiano ad aprire la gara che si svolgerà alle 15:15. Il primo, colui con pista libera dall’inizio, è Lorenzo Baldassarri, autore dell’unico giro sotto il muro del 35 con il suo 1’34”952. Dietro di lui Federico Caricasulo e Nicolo Bulega portano le loro Ducati proprio a ridosso del “Balda”, con poco più di un decimo e mezzo di distacco dalla vetta. Prime tre posizioni quindi italiane per la maggior parte anche per i costruttori di moto, con Yamaha ad essere comunque la moto da battere.

