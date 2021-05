La seconda gara della WorldSSP all’Estoril premia lo svizzero Dominique Aegerter che riapre i giochi iridati grazie allo zero di Odendaal. Primo podio iridato per il rookie sammarinese Luca Bernardi davanti a Philipp Oettl. A terra Raffaele De Rosa mentre si trovava in testa alla gara, così come Jules Cluzel. Ritirato invece per un problema all’ultimo giro il leader del mondiale Odendaal.

PRIMO SUCCESSO DELLO SVIZZERO

Dopo un avvio di gara complicato lo svizzero è risalito costantemente nel gruppo di testa fino agli ultimi passaggi dove si è preso il comando della corsa. Una gara di gruppo quella della WorldSSP all’Estoril che ha dato grande spettacolo fino alla bandiera a scacchi. Tanti i colpi di scena a partire dalla scivolata di Raffaele De Rosa che a tre giri dal termine si è messo al comando salvo poi incappare in una caduta nella lenta variante prima del rettilineo. Scivolata all’ultimo giro anche per Jules Cluzel, mentre è stato costretto al ritiro sempre all’ultimo passaggio Steven Odendaal, leader del campionato e vincitore della gara del sabato.

Alle spalle del pilota svizzero troviamo il rookie Luca Bernardi. Il campione italiano Supersport 2020 all’esordio iridato ha confermato il suo talento centrando il suo primo podio alla quarta gara stagionale. Terza posizione per Philipp Oettl che porta la Kawasaki del team Puccetti sul podio. Quarta piazza per Manuel Gonzales sempre più competitivo dopo il passaggio dalla 300 alla 600 nella scorsa stagione.

Quinta piazza per Hannes Soomer che è riuscito a difendersi nella volata finale da Federico Caricasulo, sesto. Settima piazza per Can Oncu davanti a Niki Tuuli, che nella gara di ieri era stato costretto ad una rimonta dall’ultima posizione dopo aver distrutto la moto. Chiudono la top10 Randy Krummenacher e Marc Alcoba.

Mathias Cantarini

