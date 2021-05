La prima gara della World SuperSport all’Estoril si chiude con la vittoria di Steven Odendaal, autore del terzo successo consecutivo in sella alla R6 Evan Bros. Odendaal ha superato il Poleman Federico Caricasulo appena spenti i semafori, primeggiando in una battaglia a cinque davvero spettacolare.

Il sudafricano ha battuto in volata la Kawasaki ZX-6R Puccetti Racing guidata da Oettl, arrivato sul traguardo a circa tre decimi di distacco da Odendaal. A meno di un secondo dal vincitore anche Cluzel (3°), Aegerter 4° a soli quindici millesimi dal podio e Manuel Gonzalez, giunto sotto la bandiera a scacchi a 1.023″.

Gara difficile per Federico Caricasulo, scattato dalla prima casella e caduto al giro 6 mentre era in lotta con la Yamaha GMT94 di Jules Cluzel. Dopo aver perso l’anteriore in curva 4, Caricasulo ha proseguito la gara terminando la prima manche in 12^ posizione.

Ottimo rendimento per Raffaele De Rosa, 6° con la ZX-6R di Orelac Racing a soli quattro secondi dal vincitore di giornata. Dietro di lui ha chiuso il sanmarinese Bernardi, capace di portare la R6 del team CM Racing in 7^ posizione.

La Top10 è chiusa da Hannes Soomer, portacolori di Kallio Racing, transitato sul traguardo all’8° posto davanti all’iridato 2019 Randy Krummenacher e Christoffer Bergman. 11^ posizione per la MV Agusta F3 del finlandese Tuuli, poco più avanti del già citato Caricasulo.

Dietro all’italiano troviamo Marc Alcoba, Stephane Frossard e Davide Pizzoli, ultimo nella zona punti dopo esser stato costretto a cedere il 14° posto a Frossard dopo la violazione dei limiti della pista nel giro finale. Ritirati in Gara 1 Federico Fuligni, caduto al primo giro, Can Öncü e Kevin Manfredi, entrambi fuori gara dopo 12 giri.

WSSP 2021 | ESTORIL – GARA 1 | RISULTATI UFFICIALI

I piloti della WSSP torneranno in pista domani, domenica 30 maggio, alle ore 10:25 per il Warm Up ed alle 13:30 per la seconda ed ultima gara nel circuito portoghese dell’Estoril.

Matteo Pittaccio

