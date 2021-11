Il campione del mondo WorldSSP Dominique Aegerter non è riuscito a trovare spazio nel WorldSBK e così insieme a Ten Kate Racing difenderà il titolo 2021. Dominique Aegerter correrà ancora per la Ten Kate Racing Yamaha nel World Supersport durante la stagione 2022. Il 31enne pilota svizzero è diventato campione del mondo da rookie nel 2021 e farà tutto il possibile insieme al team olandese per difendere il titolo sulla Yamaha R6 la prossima stagione.

VENI, VIDI, VICI

Dominique Aegerter ha esordito nel WorldSSP con il team Ten Kate Racing ed alla stagione d’esordio ha subito conquistato il titolo iridato. Un titolo meritato frutto di dieci vittorie e quattordici podi e arrivato nonostante lo svizzero ha dovuto saltare il round di Barcellona per la concomitanza con il round conclusivo della MotoE a Misano. Nonostante questo doppio zero nel round argentino Aegerter è riuscito a conquistare il suo primo titolo iridato. Il titolo di Aegerter è il decimo per Ten Kate in WorldSSP a cui si aggiunge quello WorldSBK 2007 di James Toseland.

PORTE CHIUSE IN WORLDSBK, SI RESTA IN WORLDSSP

Aegerter ha sperato fino all’ultimo che si liberasse un posto in WorldSBK per provare il passaggio ma con ormai tutti i tasselli al loro posto ha dovuto rinunciare al salto di categoria. Il proseguo della collaborazione con il Ten Kate Racing visto il feeling tra squadra e pilota oltre che gli ottimi risultati li ha portati a siglare un accordo anche per la stagione 2022.

Nella stagione d’esordio della “New era” con le Ducati Panigale V2, le Triumph Daytona 765 e le MV Agusta F3 800 a rimpolpare la griglia e a candidarsi come favorite per il titolo. Il campione del mondo 2021 difenderà il suo alloro con una Yamaha R6.

Dominique Aegerter: “Sono molto felice di continuare con Ten Kate Racing Yamaha nel 2022. Abbiamo avuto una grande prima stagione con molti successi e il titolo mondiale. Non vedo l’ora di lavorare con lo stesso gruppo di persone la prossima stagione. Mi sento davvero a casa al Ten Kate Racing e siamo una squadra forte. L’anno prossimo avremo più esperienza e più dati, quindi l’obiettivo sarà difendere il titolo mondiale con la Yamaha R6. Il nostro obiettivo comune è continuare e salire insieme nel 2023. Voglio ringraziare il team e tutti i partner e gli sponsor che rendono possibile il nostro sogno. Ma prima andiamo in Indonesia, una gara importante nella quale cercheremo di fare più punti possibili per il campionato a squadre!”.

Kervin Bos, Team Manager: “Siamo molto orgogliosi di annunciare che anche Dominique Aegerter si unirà a Ten Kate Racing Yamaha la prossima stagione. Siamo relativamente in ritardo con questo annuncio, ma siamo giunti a un accordo all’inizio della stagione. Dominique si inserisce benissimo all’interno della squadra e la sua mentalità svizzera si sposa perfettamente con il nostro modo di lavorare. L’obiettivo è crescere insieme anche nel 2023, ne parleremo in un secondo momento. Abbiamo un’altra gara da fare quest’anno in Indonesia. Possiamo correre senza pressioni e mi aspetto che poi vedremo un magnifico Dominique Aegerter. Sponsor e partner: grazie mille, e faremo il prossimo passo insieme durante la stagione 2022!”

Mathias Cantarini