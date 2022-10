Il best della giornata resta di Razgatlioglu, ma Rea con il suo 1’37”707 avvicina il turco conquistando le FP2 del WorldSBK a Villicum. Bautista 3°, ottimo lavoro per Alex Lowes in quarta posizione

COUNTERATTACK

Jonathan Rea contrattacca nelle FP2 del WorldSBK a Villicum. Chiaramente le sue speranze per il titolo mondiale sono flebili, con solo 9 gare al termine del campionato e 82 punti di distacco da Bautista. Rea però non ha alcuna intenzione di rendere semplice il compito a Razgatlioglu e Bautista: se vogliono il titolo mondiale se lo devono sudare. La Kawasaki di Jonathan però non è riuscita a sopravanzare il tempo del venerdì mattina di Toprak, con il turco che sembra avere una marcia in più in Argentina.

NON BISOGNA ESAGERARE

Quello che Toprak Razgatlioglu ha reso chiaro è che a Villicum la prestazione gli riesce semplice, senza troppi fronzoli, sia in FP1 che in FP2 del WorldSBK. La punta del team Pata Yamaha fa sembrare semplici i sorpassi su una Ducati che nel rettilineo surclassa la R1M, con un T3 inavvicinabile. Il campione in carica non ha sentito la necessità di sfidare il capoclassifica Rea nelle FP2 mantenendo la calma e rimanendo fuori dai “momenti caldi” degli ultimi minuti delle prove libere. La seconda piazza del pomeriggio (ed il best di giornata) sono sufficienti per lui.

BAUTISTA OSSERVA, BENE LOWES

Alvaro Bautista, dal canto suo, osserva sornione dalla terza piazza. Per lo spagnolo si tratta solo di mantenere l’ampio distacco dagli avversari, senza commettere errori inutili. Sicuramente Alvaro vorrà giocarsi una delle tre gare del weekend, ma non ha trovato nessuna motivazione per esagerare nel venerdì. Lo seguono in Top5 Alex Lowes e Axel Bassani, con lo scudiero Kawasaki che potrebbe giocare un ruolo importante nel weekend argentino. Cresce la Honda di Iker Lecuona, che arriva nuovamente ai margini della Top5 con un distacco di otto decimi dal tempo di Rea. Appuntamento domani alle 10:00 italiane per le FP3, poi alle 12:10 la Superpole e alle 15:00 Gara-1 della Superbike.

WORLDSBK VILLICUM FP2, CLASSIFICATION

