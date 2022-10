Sin da subito, ossia dalle FP1, Toprak Razgatlioglu ha dimostrato che sarà lui l’uomo da battere nella tappa di Villicum del WorldSBK. Bene Andrea Locatelli, che chiude terzo dietro a Rea, Bautista quarto a più di mezzo secondo dalla vetta

UNA PISTA IN BUONE CONDIZIONI

Normalmente quando si arriva a Villicum, i piloti del WorldSBK sono preoccupati per le condizioni che troveranno, soprattutto in FP1. Il tracciato argentino è prono alla “sporcizia” ma fortunatamente più di un campionato ha corso su questo circuito, rendendo l’asfalto discreto sin da subito. Lo ha dimostrato la Supersport, con tempi nettamente più veloci rispetto alle FP1 del 2021, ed anche in Superbike la situazione è sembrata subito buona. Soprattutto per un certo turco…

FINO AL GIRO DI BOA: RAZGATLIOGLU DA SUBITO

Dal momento in cui sono iniziate le FP1 del WorldSBK a Villicum, un pilota in particolare ha immediatamente fatto la differenza sugli altri. Ovviamente si parla di Toprak Razgatlioglu, che pronti via ha rifilato alla concorrenza più di quattro decimi di distacco. Concorrenza che rispondeva al nome di Jonathan Rea e Alex Lowes, con le Kawasaki che sono sembrate subito competitive. Leggermente più in difficoltà all’inizio le Ducati nonostante il lungo rettilineo, con Bautista quarto davanti a Bassani e Redding, che è sembrato avere un buon feeling con la sua BMW. Più in difficoltà le Honda, lontane (molto dalla vetta) sia con Lecuona che con Vierge.

FINE DELLA SESSIONE: TOPRAK IMPRESSIONANTE

Gli ultimi minuti delle FP1 del WorldSBK a Villicum hanno reso questo distacco ancora più evidente. Solo Jonathan Rea è riuscito a scendere insieme a Razgatlioglu sotto il muro del 38, con un 1’37”833 che comunque è ancora tre decimi lontano dal 37”511 del turco. Terzo tempo per Andrea Locatelli, che chiude a mezzo secondo dal compagno di squadra, davanti a Bautista e Bassani. Risale la Honda con Lecuona, ma Iker e Lowes sono gli ultimi piloti (in sesta e settima piazza) ad accusare meno di un secondo di distacco da Razgatlioglu. Da Redding in poi, il distacco diventa decisamente ingente, con Rinaldi (9°) a +1.307 e Van Der Mark (10°) a +1.669.

WORLDSBK 2022 VILLICUM, FP1

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP MALESIA, FP2: CAL CRUTCHLOW AL COMANDO SU PISTA UMIDA