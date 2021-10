La WorldSBK 2021 arriva a Villicum alla ricerca del suo campione con Razgatlioglu e Rea a combattere fino all’ultima carena per il titolo. Nella Supersport Dominique Aegerter potrebbe chiudere i giochi in Argentina visto il vantaggio su Odendaal.

DON’T CRY FOR ME

Non sarebbe una tragedia se Jonathan Rea perdesse il mondiale WorldSBK 2021 in quel di Villicum, nei confronti di Toprak Razgatlioglu. Senza contare il numero di titoli già conquistati, la sola lotta che hanno offerto i due top rider hanno già entusiasmato gli spettatori molto più di quanto non sia successo nell’ultimo lustro. Toprak conquisterebbe il suo primo titolo iridato, e con un po’ di fortuna entrambi ci regalerebbero almeno un altro biennio di lotte. Ma non sarà così semplice.

REARGENTINO

Con due vittorie ed un secondo posto (battuto da Bautista per un secondo e mezzo), Jonathan è attualmente il pilota più vittorioso in Argentina. A San Juan solo Alvaro, in sella alla Ducati, è riuscito a beffare Jonathan, anche se Toprak ha conquistato due terze posizioni a Villicum. Le statistiche ci promettono lotta aperta e, molto probabilmente, una Honda a fare da terza incomoda in una lotta epica. Resta però l’incognita asfalto, che a detta dei piloti è in condizione pessima visto che non è pressochè utilizzato da nessun’altra competizione.

SUPERSPORT: AEGERTER PER IL TITOLO

Con 54 punti di vantaggio su l’inseguitore Steven Odendaal, Dominique Aegerter ha una buona chance di vincere il titolo già in Argentina. Allo svizzero basterà non perdere più di due punti a gara per poter portare a casa il titolo a San Juan. Il problema, se così si può definire, è che Odendaal è in grande forma e sicuramente punterà quantomeno al podio in entrambe le gare, il che per Aegerter vorrebbe dire dover vincere tutto anche a Villicum. Il verdetto al sabato ed alla domenica.

WSBK 2021 VILLICUM, ORARI IN TV

SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 15 ottobre

FP1 SBK: 15:30-16:15

FP1 SSP: 16:25-17:10

FP2 SBK: 20:00-20:45

FP2 SSP: 21:00-21:45

Sabato 16 ottobre

Superspole SSP: 16:25-16:45

Superpole SBK: 17:10-17:25

Gara 1 SSP: 18:30

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 17 ottobre

Superpole Race SBK: 17:00

Gara 2 SSP: 18:30

Gara 2 SBK: 20:00

TV8

Sabato 16 ottobre

Gara 1 SBK: 20:00

Domenica 17 ottobre

Superpole Race: 19:00 (differita)

Gara 2 SBK: 20:00

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTO3 | MERCATO PILOTI 2022 TRA NOVITÀ E RICONFERME