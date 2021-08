La notizia era nell’aria da giorni, ora è divenuta ufficiale. La Ducati Aruba.it annuncia il ritorno di Alvaro Bautista per la prossima stagione Superbike, con lo spagnolo che prenderà il posto di Scott Redding che nel 2022 passerà in BMW.

Con il ritorno di Bautista in Ducati si ricompone l’accoppiata che nel 2019 ha ottenuto 16 vittorie e 24 podi in totale. Stagione che, a causa di una serie di errori dello spagnolo, ha di fatto spianato la strada per il titolo mondiale di Jonathan Rea, incrinando il rapporto tra le parti. Il resto è storia nota: Bautista accetta l’accordo con Honda HRC, con la scelta che viene criticata sui social dall’AD della Ducati, Claudio Domenicali.

This picture was the beginning of a fantastic row of wins. Now Bau Bau says he left Ducati for Honda when we decided for Scott, and It was not for the money. But we made him an offer with 6 zero in two years and he refused, he wanted more, nothing else. Life is about choices. pic.twitter.com/nAldu7dM0W

— Claudio Domenicali (@domenicaliC) September 27, 2019