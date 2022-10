Dieci giri infuocati a Portiamo per la Superpole Race WorldSBK con Toprak Razgatlioglu che in volata supera un coriaceo Alvaro Bautista, terza piazza per Jonathan Rea. Toprak tiene vivo il campionato portandosi a -51 dal pilota spagnolo con Jonathan Rea che invece scivola a -71. Quarta piazza per Alex Lowes che precedere un terzetto di italiani con Michael Ruben Rinladi davanti a Axel Bassani e Andrea Locatelli.

TOPRAK CONTINUA A VOLARE

Toprak Razgatliolgu si aggiudica anche la Superpole Race dopo aver conquistato gara1 ed accorcia a 51 lunghezze da Alvaro Bautista. Lo spagnolo di Ducati ha provato ad attaccare in più occasioni il turco soprattutto grazie al motore della sua Panigale V4R ma Toprak ha sempre risposto con staccate impressionanti mantenendo la testa della gara. Si è dovuto accontentare della terza piazza Jonathan Rea che ha chiuso ad un secondo e mezzo da Toprak. Alle sue spalle da buon scudiero Alex Lowes che precede Michael Ruben Rinaldi in risalita dopo la gara opaca di ieri. Alle sue spalle Axel Bassani, dopo il quarto posto di ieri, si conferma miglior pilota indipendente e porta la sua Ducati del team Motocorsa tra le Ducati e Yamaha ufficiali di Rinaldi e Andrea Locatelli. Ottava piazza per Michael Van der Mark davanti a Loris Baz e Xavi Vierge a chiudere la top10.

La griglia di partenza di gara2 WorldSBK vedrà dunque in pole position Toprak Razgatlioglu davanti ad Alvaro Bautista che scatterà così dalla prima fila recuperando due posizioni in griglia. Chi ne trarr

Mathias Cantarini

