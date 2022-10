Toprak Razgatlioglu è il vincitore di Gara 1 della WorldSBK a Portimão. Il turco, che ha dimostrato una grande superiorità durante tutto il weekend sul tracciato portoghese, non ha avuto rivali e conquista così la nona vittoria stagionale. Alle sue spalle, il leader del campionato Álvaro Bautista che ci ha regalato una seconda parte di gara entusiasmante. Terzo Jonathan Rea e quarto un veloce Axel Bassani.

TOPRAK SENZA RIVALI

La partenza di Gara 1 della WorldSBK è stata rimandata a causa della caduta di Victor Steeman accaduta nel corso di Gara 1 della classe SSP300. Il pilota olandese del Team MTM Kawasaki è stato portato in elicottero all’Ospedale di Faro e secondo le prime informazioni ufficiali, ha riportato un politrauma ed una contusione alla testa.

Con una certa incertezza sullo stato di Steeman e una volta rientrato l’elicottero in pista, la Gara 1 della Superbike parte ridotta a 14 giri dei 20 inizialmente previsti. Partenza stellare di Jonathan Rea che non perde la prima posizione e domina durante i primi giri grazie anche agli aggiustamenti nella trazione della Kawasaki che sono stati realizzati dopo la Superpole. Pochi giri dopo, Toprak Razgatlioglu si prende la prima posizione su Rea con una spettacolare staccata in curva 1.

Il turco a dimostrazione del suo controllo sul roller coaster portoghese, inizia ad alzare il ritmo lasciando Rea e Axel Bassani, che in quel momento era terzo, leggermente indietro. Álvaro Bautista, molto cauto durante i primi giri, mette in mostra la sua eccellente capacità di controllo dell’ultima parte di gara e conquista la terza posizione su Bassani. Bautista prova diverse volte l’attacco su Rea e, a tre giri dalla fine, compie il sorpasso definitivo collocandosi in seconda posizione.

Toprak Razgatlioglu passa sotto la bandiera a scacchi in prima posizione e conquista la nona vittoria stagionale e la 27° in carriera. A soli 657 decimi Álvaro Bautista che limita i danni in ottica campionato nei confronti del turco e guadagna 4 punti sul pilota Kawasaki. In terza posizione, infatti, Jonathan Rea che sembrava non riuscire a seguire il ritmo di Bautista negli ultimi giri.

TOP FIVE MOLTO COMBATUTTA CON UNO SPETTACOLARE BASSANI QUARTO

Axel Bassani, che per diversi giri ha difeso la terza posizione, ha iniziato a perdere velocità nella parte finale della gara, uno dei punti dolenti per l’italiano. Il pilota del Team Motocorsa Racing ha chiuso la gara in quarta posizione dopo un bellissimo duello con Alex Lowes. Il pilota britannico, anche lui veloce a inizio gara come aveva già dimostrato a Barcellona, chiude in quinta posizione non essendo riuscito a battere Bassani.

Andrea Locatelli, che scattava in quinta posizione, ha chiuso sesto. A seguire la Yamaha, Michael Rinaldi settimo. Il pilota del Aruba.it Racing è riuscito a guadagnare una posizione nell’ultimo giro per una caduta di Scott Redding. Quest’ultimo è riuscito a rientrare in pista e chiudere 18° dopo aver perso diverse posizioni. L’ultimo degli italiani è Roberto Tamburini in 16° posizione.

Ricordiamo l’appuntamento domani della WorldSBK con la Superpole Race alle ore 12:00 e Gara 2 alle 15:00. Potete seguire tutti gli aggiornamenti del weekend a Portimão su LiveGP.it.

Victoria Ortega Cabrera