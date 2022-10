WorldSBK | Portimão, FP1: Rinaldi in testa davanti a Gerloff

Cala la bandiera a scacchi sulle FP1 del WorldSBK a Portimão e Michael Rinaldi si mette al comando della classifica in sella alla Panigale V4R preparata dal team Aruba. Il 26enne riminese batte Garrett Gerloff nell’ultimo giro disponibile mentre sono più conservativi Razgatlioglu, Rea e Bautista, tra il terzo ed il quinto posto, prevalentemente impegnati in stint più lunghi.

RINALDI SVETTA IN ALGARVE, TOPRAK, REA E BAUTISTA NON SFODERANO IL MASSIMO POTENZIALE

Poco prima dello sventolare della bandiera a scacchi Michael Ruben Rinaldi fissa sul tabellone dei tempi un bel 1:40.965 che gli consente di salire al comando delle FP1 targate WorldSBK a Portimão. L’italo-venezuelano, inoltre, è l’unico ad abbattere il muro dell’1:41, rifilando poco più di un decimo a Garrett Gerloff, molto competitivo nella simulazione qualifica che lo ha portato al secondo posto. L’americano si posiziona proprio davanti al campione in carica e compagno di marca Toprak Razgatlioglu, che a fine turno si concede uno spettacolare stacco nella collinetta che precede la curva dedicata a Craig Jones, in pieno stile “Cadwell Park”. Siparietti a parte, il turco utilizza il primo turno di libere per comprendere il funzionamento delle gomme percorrendo più giri consecutivi, strategia copiata da Jonathan Rea e Alvaro Bautista, salito al quinto posto a pochi secondi dalla conclusione delle FP1 dopo aver percorso più giri sull’1:41 medio/alto.

There are no words… 🤯@toprak_tr54 delivers one of his greatest stunts yet at Portimao's famous Turn 9 😍#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/yNUNJjQtqV — WorldSBK (@WorldSBK) October 7, 2022

A seguire la Ducati del leader del mondiale WorldSBK spicca Alex Lowes, marcato a pochi passi da Andrea Locatelli e, due decimi più indietro, da Scott Redding, intenzionato a dimenticare il cupo weekend di Barcellona e, per ora, unico portacolori BMW ad inserirsi tra i primi dieci. La stessa Top10 è completata dalle Honda HRC di Xavi Vierge e Iker Lecuona, già a conoscenza dell’autodromo portoghese viste le recenti esperienze in Moto2 (Vierge) e MotoGP (Lecuona).

JAKE GAGNE AUTORE DI UN’OTTIMA FP1, BRUTTA CADUTA PER MAHIAS

Axel Bassani è undicesimo con meno di un decimo di scarto da Lecuona e, al contempo, soli due centesimi di vantaggio su Loris Baz, posizionatosi a sua volta davanti alla Ducati GoEleven di Philipp Öettl. Ottimo passo in avanti nel finale della sessione per Roberto Tamburini, salito al quattordicesimo posto con solamente un secondo e mezzo di distacco dalla vetta. A proposito di Yamaha, in questo weekend corrono anche Jake Gagne – campione MotoAmerica – e Marvin Fritz, portacolori YART nel FIM EWC. Gagne archivia le FP1 con il diciottesimo riferimento cronometrico mentre Fritz deve accontentarsi della ventiduesima piazza.

L’intero turno si è svolto senza problemi fino alla violenta caduta di Lucas Mahias, scivolato ad alta velocità tra le curve due e tre. Il 33enne francese ha visto la sua Kawasaki Puccetti Racing scappare via tra le mani, insabbiarsi e compiere due avvitamenti che costringeranno l’intera squadra a lavorare duramente per riparare la ZX10 in tempo per le FP2. Danni a parte, il pilota è uscito dalla pista camminando sulle proprie gambe.

Mahias goes down at Turn 2 ❌ Rider OK 💪#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/eh6jtBoK8U — WorldSBK (@WorldSBK) October 7, 2022

WORLDSBK | PORTIMAO 2022 | RISULTATI FP1

Matteo Pittaccio

