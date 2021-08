La WorldSBK lascia Navarra con un nuovo leader iridato: grazie alla vittoria, ed al terzo posto di Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu agguanta il nord irlandese a quota 311 punti. Si deve accontentare del secondo posto ad un secondo dalla vittoria Scott Redding, che comunque lascia Navarra con il miglior punteggio e nuovamente in corsa per il titolo mondiale. Un mondiale che tra quindici giorni si ritroverà a Magny-Cours, dove Jonathan Rea è sempre sembrato imbattibile.

TOPRAK SI PRENDE GARA E LEADERSHIP

Una gara condizionata dal caldo, che ha rallentato il ritmo rispetto alla velocissima e spettacolare Superpole Race. I tre piloti che si stanno giocando il titolo non si sono tirati indietro nonostante il caldo e hanno tenuto un passo impossibile per tutti gli altri. Toprak si è messo al comando nelle prime fasi di gara seguito da Jonathan Rea a Scott Redding. I tre hanno condotto la gara in maniera analoga, tutti con lo stesso identico passo ma separati ognuno di pochi decimi. Un distacco non elevato, ma non abbastanza ridotto da poter permettere ai piloti di attaccarsi. Di fatto, l’unico sorpasso tra i top rider della WorldSBK è quello di Scott Redding su Jonathan Rea a tre passaggi dal termine, sfruttando un inciampo del nord irlandese.

Al termine dei 22 giri di gara Toprak Razgatlioglu taglia il traguardo con un secondo di vantaggio su Scott Redding, che lascia a due secondi Jonathan Rea. Il nord irlandese, dopo le avvisaglie che la sua gomma anteriore gli ha dato negli ultimi passaggi, ha gestito il vantaggio su Andrea Locatelli, ancora quarto. Il “Loka” è ormai costantemente la quarta forza di questo campionato, sempre a ridosso del podio e pronto a salirci in caso di passo falso dei primi. Quinto Tom Sykes che migliora il piazzamento di gara1 e della Superpole Race superando Alex Lowes che fino a qui gli era sempre stato davanti. Rinasce anche Michael Ruben Rinaldi che conquista la settima piazza dopo un weekend davvero complicato per l’ufficiale Ducati. Ottava piazza per Michael Van der Mark, davanti ad Alvaro Bautista ed Axel Bassani a chiudere la top10 e primo dei piloti indipendenti.

Mathias Cantarini