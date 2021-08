Passa per Navarra la rinascita di Scott Redding nel WorldSBK, l’inglese dopo aver ufficializzato il passaggio in BMW conquista anche la Superpole Race. Al termine di dieci giri di fuoco Scott Redding conquista la seconda vittoria a Navarra davanti ad un Jonathan Rea che nel finale ha provato a rifarsi sotto l’inglese. Terzo posto ma staccato dai primi due Toprak Razgatlioglu che perde ancora terreno dal leader del mondiale. Ancora un ottima gara di Andrea Locatelli, quarto a soli otto decimi dal compagno di squadra.

LA RINASCITA DI SCOTT REDDING

La Superpole Race, la gara sprint della domenica mattina, ha regalato il primo confronto diretto tra i tre contendenti al titolo. I primi tre giri hanno regalato spettacolo con i tre favoriti che non si sono risparmiati superandosi in maniera vigorosa ma sempre corretta. Prima di metà gara Scott è riuscito a mettersi al comando e grazie a due giri veloci consecutivi ha preso il margine necessario per gestitre il finale di gara. Per Scott Redding arriva la decima vittoria in WorldSBK dopo quella conquistata ieri in gara1. Alle sue spalle Jonathan Rea che all’inizio sembrava essersi accontentato del secondo posto nel finale di gara si è velocizzato non riuscendo però ad attaccare Redding. Terza piazza per Toprak Razgatlioglu lontano dai primi due piloti. Nonostante questo nelle prime fasi di gara ha provato a resistere attaccando Redding e Rea.

Quarta piazza per Andrea Locatelli, ormai vero e proprio protagonista per la lotta ai piedi del podio che ha avuto la meglio di un Alex Lowes coriaceo. Sesta piazza, come in gara1, per Tom Sykes che si è confermato dopo la prima fila conquistata nella Superpole di ieri. Settimo Chaz Davies che dopo la caduta in Gara1 cercava conferme e competitività, il gallese in questo weekend sta alternando ottimi turni a turni dove farica molto di più. Il suo rapporto con la Ducati sembra ormai al capolinea. Ottava piazza per Michael Van der Mark, il neo papà peggiora la posizione di ieri ma è pronto a rifarsi in gara2. Nona piazza per Garrett Gerloff che dopo l’errore di Assen è parso sempre più opaco ma sicuramente più attento.



Mathias Cantarini